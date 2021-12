Ninh Bình yêu cầu người từ Hà Nội về phải cách ly

Your browser does not support the audio element.

Sở Y tế tỉnh Ninh Bình vừa ban hành văn bản số 3529/SYT-NVY về việc tổ chức xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 cho người về Ninh Bình từ Hà Nội.

Văn bản do ông Vũ Mạnh Dương - Giám đốc Sở Y tế Ninh Bình ký nêu rõ: Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 tại thành phố Hà Nội đang diễn biến phức tạp, mỗi ngày có hàng trăm ca mắc mới, trong đó có nhiều ca mắc tại cộng đồng tại nhiều quận, huyện.