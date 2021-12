Ninh Bình xử lý hàng loạt doanh nghiệp có vi phạm

Your browser does not support the audio element.

Thời gian gần đây, tình trạng các doanh nghiệp gây ô nhiễm, xây dựng bến cảng, bãi bốc dỡ hàng hóa, xe quá tải tại khu công nghiệp Khánh Phú và vùng lân cận của tỉnh Ninh Bình gây bức xúc, nhức nhối trong nhân dân.

Nhiều doanh nghiệp ở Ninh Bình ngang nhiên lấn chiếm hành lang đê xây dựng bến cảng thủy nội địa, hoạt động "như chốn không người" thời gian qua.

Trước thực trạng trên, UBND tỉnh Ninh Bình đã giao Sở TNMT phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố lập đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đầu tư, bảo vệ hành lang đê điều. Bên cạnh đó, đảm bảo vận tải hàng hóa và bảo vệ môi trường tại các doanh nghiệp đang hoạt động bến, cảng và sản xuất kinh doanh giáp ranh khu công nghiệp Khánh Phú.

Báo cáo kết quả kiểm tra của đoàn kiểm tra liên ngành chỉ rõ hàng loạt doanh nghiệp "dính" sai phạm. Cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt những doanh nghiệp này. Mới đây, ông Nguyễn Cao Sơn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình đã ký văn bản gửi các Sở, ngành, địa phương có liên quan yêu cầu khắc phục những tồn tại theo kết luận của đoàn kiểm tra liên ngành đã nêu.