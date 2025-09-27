Ninh Bình lắp 141 'mắt thần' giám sát giao thông, có camera AI phạt tốc độ

Ngày 27/9, Công an Ninh Bình cho biết đã hoàn tất lắp đặt camera giám sát trên các tuyến giao thông, chuẩn bị áp dụng xử phạt vi phạm an toàn giao thông.

Trước đó, ngày 19/9, Công an Ninh Bình đưa vào hoạt động Trung tâm điều hành hệ thống giám sát bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) và xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) với 141 camera, gồm: 6 camera AI xử phạt tốc độ, 21 camera nhận dạng biển số, 62 camera giám sát vi phạm tín hiệu đèn, 35 camera an ninh trật tự và 17 camera nhận diện khuôn mặt.