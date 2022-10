NingNing (aespa) khó chịu ra mặt khi gặp fan

Tuy nhiên không may là em út của aespa - NingNing đã vướng phải một tranh cãi liên quan về thái độ với fan.

Cụ thể, sau khi dự show diễn Givenchy SS23 vào ngày 3/10, cả 4 thành viên aespa trở về khách sạn để chuẩn bị dự after party của hãng. Người hâm mộ tập trung trước cửa khách sạn để chờ được gặp aespa cận cảnh.

Dù rất mong được tương tác với thần tượng, các fan aespa vẫn xếp hàng khá ổn định. Trong những video được fan quay lại, không hề có tiếng gào hét và mọi người chỉ nhẹ nhàng chào, đồng thời khen ngợi aespa.

3 thành viên aespa khác thân thiện với người hâm mộ, trong khi NingNing thì ngược lại