Niemann thắng kỷ lục trên sân khấu của Tiger Woods

Không có kỷ lục về gậy như mong đợi, nhưng những cột mốc kỳ diệu mới vừa được viết bởi Joaquin Niemann, gương mặt vẫn còn xa lạ trong thế giới golf.



Bên cạnh Tiger Woods - người xuất hiện trong vai trò tổ chức, Niemann cười rạng rỡ với danh hiệu vô địch Genesis Invitational.



Niemann trở thành golfer trẻ thứ hai đăng quang trong lịch sử 96 năm của giải đấu The Genesis, khi 23 tuổi 3 tháng và 13 ngày.



Kỷ lục thuộc về Harry Cooper, người giành chức vô địch trong kỳ đầu tiên tổ chức khi mới 21 tuổi 5 tháng và 6 ngày.

Niemann rạng rỡ bên huyền thoại Tiger Woods

Trên sân Riviera Country Club, tay golf người Chile khởi đầu với cùng 63 gậy trong 2 ngày đầu tranh tài.



Trong ngày thứ 3, tổng gậy mà Niemann thực hiện là 68. Ngày chung kết ghi dấu phong độ kém nhất của anh.



Niemann chịu đựng áp lực lớn, đặc biệt là màn bứt phá của Collin Morikawa, để rồi đánh 3 bogey. Dù vậy, anh vẫn có eagle ở hố 11 và một birdie tại hố 8.



Tổng cộng 71 gậy trong ngày chung kết vẫn đủ để Niemann giành chức vô địch với điểm gậy -19. Anh đánh ít hơn 2 gậy so với kết quả chung cuộc của Morikawa.



Morikawa có ngày chung kết nổi bật, khuấy động sự cuồng nhiệt cho Riviera, với một eagle và 5 birdie. Tuy nhiên, anh chỉ có thể xếp nhì vì không bùng nổ như Niemann trong những ngày trước.



Niemann cũng ghi điểm gậy tốt thứ hai trong lịch sử The Genesis. Năm 1985, Lanny Wadkins lập kỷ lục với điểm gậy -20.



Danh hiệu PGA Tour thứ hai trong sự nghiệp của Niemann càng thêm đặc biệt (chức vô địch đầu tiên là A Military Tribute 2019), khi anh chiến thắng kiểu wire-to-wire (dẫn đầu trong tất cả các vòng đấu).



Điều này đã không diễm ra ở The Genesis Invitational kể từ khi Charlie Sifford vô địch giải đấu năm 1969.



"Không có gì ngoạn mục hơn những gì tôi có tại thời điểm này", nhà vô địch The Genesis 2022 phấn khởi.



"Chiến thắng trong một sự kiện PGA Tour, giành được một chiếc cúp, có Tiger Woods ở đó, tất cả lịch sử đằng sau nó, không gì có thể sánh được với điều này".



Cùng với danh hiệu từ tay huyền thoại Woods, Niemann nhận tiền thưởng 2,16 triệu USD.