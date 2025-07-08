Niềm tự hào của công nghiệp quốc phòng Việt Nam được trình diễn trong ngày 2/9

Hệ thống tên lửa Trường Sơn, tổ hợp tên lửa phòng không S-125-VT, xe bọc thép chở quân, các loại UAV, radar... do Việt Nam tự nghiên cứu sản xuất và hiện đại hóa sẽ được trình diễn trong buổi lễ diễu binh kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Tổ hợp tên lửa Trường Sơn do Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) tự chủ nghiên cứu, sản xuất. Đây là một trong những tổ hợp tên lửa đất đối hải hiện đại nhất của Việt Nam. Hệ thống bao gồm xe chỉ huy chiến đấu, xe ra -đa, xe bệ phóng, xe vận chuyển và nạp tên lửa, tổ hợp có nhiệm vụ quan sát mặt biển, thu thập, xử lý thông tin, chỉ thị mục tiêu; lựa chọn mục tiêu cần tiêu diệt và thực hiện đòn đánh tên lửa. Các phương tiện bay không người lái do Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) nghiên cứu sản xuất. UAV do Việt Nam sản xuất có thể thực hiện các nhiệm vụ với độ chính xác cao, có thể hoạt động cả ngày lẫn đêm Các loại UAV do Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng sản xuất, có thể được trang bị các loại vũ khí khác nhau để tấn công các mục tiêu bọc thép hoặc được sử dụng cho mục đích trinh sát, giám sát và cứu hộ cứu nạn. Tổ hợp tên lửa phòng không S-125-VT phiên bản do Việt Nam hiện đại hoá có khả năng cơ động, hiệu quả, chiến đấu cao. Xe bọc thép chở quân XCB-01 do Tổng cục Công nghiệp quốc phòng Việt Nam thiết kế và chế tạo, lần đầu tiên ra mắt năm 2022. Các vũ khí được trang bị gồm pháo chính nòng trơn 73 mm, tên lửa chống tăng B72, Súng máy phòng không NSVT 12,7 mm... Các dòng xe tăng T-54B, T-55 do Liên Xô cũ sản xuất đã được Việt Nam nâng cấp. Các dòng xe tăng này đã được trang bị thêm giáp phản ứng nổ, hệ thống điều khiển hỏa lực hiện đại. Xe radar do Viettel nghiên cứu sản xuất. Các xe tác chiến điện tử. Các loại xe thông tin liên lạc, như xe Vi-sát, xe vô tuyến điện, xe đầu cuối... với ưu thế sức mạnh cơ động, được tích hợp trang bị khí tài thông tin hiện đại, thiết lập đường truyền nhanh, đa kênh, đa dịch vụ, có khả năng chống tác chiến điện tử, bảo mật cao.