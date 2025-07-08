Niềm tin người tiêu dùng giảm sâu nhất kể từ sau đại dịch

Tuy nhiên, Chỉ số Giá Tiêu dùng (CPI) tăng 3,31% so với cùng kỳ năm trước cho thấy chi phí sinh hoạt vẫn đang không ngừng leo thang, đặc biệt là với các mặt hàng thực phẩm và lương thực thiết yếu.

Nền kinh tế Việt Nam tiếp tục duy trì quỹ đạo tăng trưởng mạnh mẽ trong Quý 2 năm 2025, với GDP ấn tượng nhờ vào hiệu suất vượt trội của khu vực công nghiệp và dịch vụ. Đây là minh chứng rõ ràng cho khả năng phục hồi kinh tế của đất nước, bất chấp những bất ổn trong nền kinh tế thương mại toàn cầu.

Báo cáo cho thấy một bức tranh phức tạp: bất chấp những tín hiệu tích cực về GDP, niềm tin của người tiêu dùng Việt Nam lại giảm xuống mức thấp nhất kể từ đợt giãn cách xã hội vì COVID-19 năm 2021.

Worldpanel by Numerator cho biết sự sụt giảm niềm tin của người tiêu dùng trong Quý 2 nắm 2025 đến từ nhiều yếu tố cộng hưởng. Môi trường thương mại toàn cầu khó lường đã tạo ra nhiều bất định về kinh tế. Cùng với đó, làn sóng tin tức gần đây về chiến dịch truy quét mạnh mẽ hàng giả, hàng nhái và sản phẩm kém chất lượng của Chính phủ đã làm dấy lên những mối lo ngại lớn trong công chúng.

Mặc dù là một biện pháp cần thiết để bảo vệ người tiêu dùng và duy trì sự trong sạch của thị trường, nhưng cũng làm lung lay niềm tin trong ngắn hạn. Vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, vốn đã luôn là một trong những mối quan tâm hàng đầu, nay càng trở nên nổi cộm. Cùng với nỗi lo về giá cả tăng cao và sự ổn định công việc trong tình hình kinh tế phúc tạp, những yếu tố này đang định hình lại hoàn toàn hành vi mua sắm của người tiêu dùng.

Trong bối cảnh này, người tiêu dùng trở nên khắt khe hơn, chú trọng vào nguồn gốc và chất lượng sản phẩm. Họ sẽ chủ động tìm kiếm các thương hiệu đáng tin cậy. Điều này tái định nghĩa khái niệm "giá trị", không chỉ nằm ở giá cả mà còn bao gồm cả chất lượng, sự an toàn và uy tín của thương hiệu, Worldpanel by Numerator cho hay.

Báo cáo cũng chỉ ra sự thay đổi trong hành vi mua sắm theo kênh và ngành hàng: