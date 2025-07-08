Niềm tin người tiêu dùng giảm sâu nhất kể từ sau đại dịch

Báo cáo cho thấy một bức tranh phức tạp: bất chấp những tín hiệu tích cực về GDP, niềm tin của người tiêu dùng Việt Nam lại giảm xuống mức thấp nhất kể từ đợt giãn cách xã hội vì COVID-19 năm 2021.
Nền kinh tế Việt Nam tiếp tục duy trì quỹ đạo tăng trưởng mạnh mẽ trong Quý 2 năm 2025, với GDP ấn tượng nhờ vào hiệu suất vượt trội của khu vực công nghiệp và dịch vụ. Đây là minh chứng rõ ràng cho khả năng phục hồi kinh tế của đất nước, bất chấp những bất ổn trong nền kinh tế thương mại toàn cầu.
Tuy nhiên, Chỉ số Giá Tiêu dùng (CPI) tăng 3,31% so với cùng kỳ năm trước cho thấy chi phí sinh hoạt vẫn đang không ngừng leo thang, đặc biệt là với các mặt hàng thực phẩm và lương thực thiết yếu.
Worldpanel by Numerator cho biết sự sụt giảm niềm tin của người tiêu dùng trong Quý 2 nắm 2025 đến từ nhiều yếu tố cộng hưởng. Môi trường thương mại toàn cầu khó lường đã tạo ra nhiều bất định về kinh tế. Cùng với đó, làn sóng tin tức gần đây về chiến dịch truy quét mạnh mẽ hàng giả, hàng nhái và sản phẩm kém chất lượng của Chính phủ đã làm dấy lên những mối lo ngại lớn trong công chúng.
Mặc dù là một biện pháp cần thiết để bảo vệ người tiêu dùng và duy trì sự trong sạch của thị trường, nhưng cũng làm lung lay niềm tin trong ngắn hạn. Vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, vốn đã luôn là một trong những mối quan tâm hàng đầu, nay càng trở nên nổi cộm. Cùng với nỗi lo về giá cả tăng cao và sự ổn định công việc trong tình hình kinh tế phúc tạp, những yếu tố này đang định hình lại hoàn toàn hành vi mua sắm của người tiêu dùng.
Trong bối cảnh này, người tiêu dùng trở nên khắt khe hơn, chú trọng vào nguồn gốc và chất lượng sản phẩm. Họ sẽ chủ động tìm kiếm các thương hiệu đáng tin cậy. Điều này tái định nghĩa khái niệm "giá trị", không chỉ nằm ở giá cả mà còn bao gồm cả chất lượng, sự an toàn và uy tín của thương hiệu, Worldpanel by Numerator cho hay.
Báo cáo cũng chỉ ra sự thay đổi trong hành vi mua sắm theo kênh và ngành hàng:
• Thương mại điện tử sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh, đặc biệt là các nền tảng có các biện pháp đảm bảo tính xác thực sản phẩm rõ ràng, đáp ứng nhu cầu tiện lợi và minh bạch của người tiêu dùng.
• Trong thời kỳ người tiêu dùng sẽ chi tiêu có chủ đích hơn, ưu tiên các mặt hàng thiết yếu thay vì các sản phẩm không cần thiết như chi tiêu vào các dịch vụ giải trí, ăn uống bên ngoài.
Cuộc khủng hoảng niềm tin này đặt ra thách thức lớn cho các thương hiệu và nhà sản xuất. Trong thời kỳ người tiêu dùng ưu tiên chất lượng và xem xét kỹ lưỡng những quyết định mua sắm doanh nghiệp phải nỗ lực chứng minh giá trị và uy tín thương hiệu nhằm lấy lại niềm tin, đại diện Worldpanel by Numerator cho biết.
Trong bối cảnh này để đưa ra các quyết định marketing hiệu quả, thúc đẩy tăng trưởng, Worldpanel by Numerator cho rằng các thương hiệu cần:
• Xác định chính xác những yếu tố then chốt gây ra sự biến động về doanh số ngành hàng.
• Định lượng mức độ tác động của các yếu tố này đến các ngành hàng của mình.
• Tập trung nguồn lực một cách hiệu quả để dẫn đầu cuộc cạnh tranh.