Nicole Kidman chưa học hết lớp 10

Bắt đầu diễn xuất từ năm 1983, tới nay Nicole Kidman đã tạo dựng một sự nghiệp đáng ngưỡng mộ. Năm 2003, vai nữ chính ở The Hours (2002) đã mang về cho cô tượng vàng Oscar đầu tiên trong sự nghiệp. Mới đây, tại Lễ trao giải Quả cầu Vàng 2022, Kidman được vinh danh Nữ diễn viên chính xuất sắc thể loại chính kịch điện ảnh với vai diễn trong Being the Ricardos (2021).

