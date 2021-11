Nhược điểm của mỹ phẩm tự nhiên

Chỉ dẫn trên bao bì

Với 1 từ "bio" không đảm bảo sản phẩm đó hoàn toàn chất lượng. Một hãng mỹ phẩm có uy tín sẽ có kinh phí cao cho sản phẩm được thử nghiệm lâm sàng. Bạn cần đọc kỹ hướng dẫn sử dụng. Tất cả được liệt kê theo thứ tự giảm dần. Nếu nguyên liệu hoa cúc hay calendula ở vị trí cuối trong danh sách "Thành phần" thì có thể yên tâm rằng hai chất dễ gây dị ứng này chỉ có mặt với hàm lượng tối thiểu.

Lọ thủy tinh, bao bì thường thấy của mỹ phẩm tự nhiên (ảnh minh họa).

Một dấu hiệu cho thấy một sản phẩm chất lượng là ở bao bì. Mỹ phẩm tự nhiên thường được bảo quản trong lọ thuỷ tinh, lọ sứ hoặc lọ nhựa phân hủy sinh học. Nếu được đóng trong lọ nhựa, tuýp tráng thiếc… thì bạn có lý do để nghi ngờ về chất lượng.

