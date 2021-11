Những xu hướng hàng đầu tháng 10/2021 trên Tiktok

Yêu là cưới một bài hát vui tươi mang âm hưởng miền Tây do Phát Hồ sáng tác và trình bày. Giai điệu tươi vui, bài hát như diễn tả tâm trạng háo hức của chàng trai đến ngày tân hôn, vẽ nên khung cảnh đời sống hôn nhân hạnh phúc. Yêu là cưới và hàng loạt các ca khúc sôi động viết về chủ đề đám cưới trong thời gian này như lời động viên, an ủi những đôi bạn trẻ, tạo nên không gian giải trí sôi động, náo nhiệt trong những ngày giãn cách vừa qua. Tại Tiktok, giai điệu của Yêu là cưới đã gây "ám ảnh" người dùng bởi một điệu nhảy vui tươi, dễ nhớ, dễ thuộc. Bài hát còn là nguồn cảm hứng để các nhà sáng tạo phối lại vô số các phiên bản remix khác nhau từ EDM đến Lofi. Tất cả đều được cộng đồng Tiktok yêu mến và đón nhận một cách nồng hậu với hơn 901.500 lượt video sáng tạo và hơn 675,9 triệu lượt xem.

Hương (Lea Remix)

Hương là một trong những ca khúc nổi bật trong album cùng tên do ca sĩ Văn mai Hương phát hành từ tháng 1/2021. Đến tháng 9/2021, ca khúc này lại bất ngờ gây sốt với phiên bản remix do Lea thực hiện kết hợp cùng điệu nhảy vô cùng lôi cuốn và quyến rũ được sáng tạo bởi các bạn trẻ trên Tiktok. Bản thân Văn Mai Hương đã vô cùng thú vị về điều này, trên trang Tiktok cá nhân, cô cũng đã quay các video kêu gọi fan hâm mộ tham gia và chính cô cũng đã hưởng ứng rất nhiệt tình thử thách nhảy này. Chỉ trong thời gian ngắn, phiên bản Hương do Lea remix đã thu về hơn 476,8 nghìn lượt video sáng tạo với hơn 717,4 triệu lượt xem. Và càng không thể phủ nhận độ hot của bài hát khi cái tên Hương liên tục đứng đầu trong các bảng xếp hạng âm nhạc trong nước cùng với các top thịnh hành và xu hướng trên nhiều nền tảng.

Top 3 chương trình live thu hút nhiều lượt xem nhất

Off stage Tiktok live

Chương trình livestream được tổ chức bởi Tiktok với sự góp mặt của các nghệ sĩ từ ca sĩ, diễn viên đến các MC... đã thu hút rất nhiều người dùng tham dự trên Tiktok live. Với mục đích xóa bỏ khoảng cách giữa người nghệ sĩ và cộng đồng người hâm mộ, Off stage Tiktok live là cầu nối, tạo nên những khoảnh khắc gần gũi chỉ có trên Tiktok like. Trong tháng 10 vừa qua, chương trình đã nhận được sự ủng hộ và tham gia từ nhiều nghệ sĩ Việt Nam nổi tiếng như: Xuân Nghị, MC Nguyên Khang, Thanh Thúy - Đức Thịnh, Tăng Phúc...