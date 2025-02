Những xu hướng áo thun ''lên ngôi'' trong năm 2025

Áo thun in slogan: Những câu khẩu hiệu được in trên áo thun là thiết kế xuất hiện từ rất lâu, ngày càng trở nên phổ biến và hứa hẹn sẽ tiếp tục "làm mưa làm gió" trong năm 2025. Mẫu áo thun in slogan với các câu nói nổi tiếng, các thông điệp mạnh mẽ về xã hội, tình yêu hay những lời khuyên tích cực giúp người mặc thể hiện quan điểm cá nhân thông qua thời trang.