Những vụ tố quỵt nợ tiền tỷ chấn động showbiz Việt

Vũ Khắc Tiệp bị tố quỵt 1 tỷ

Vũ Khắc Tiệp cũng từng "xấu mặt" khi vướng ồn ào bị đánh te tua do nợ nần. Cụ thể, tháng 1/2020, MXH lan truyền hình ảnh ông bầu họ Vũ với gương mặt sưng húp, máu me be bét ngồi trên đồn công an.



Vũ Khắc Tiệp bị lan truyền hình ảnh kém đẹp.

Trước nghi vấn bị đánh do nợ nần xã hội đen, Vũ Khắc Tiệp phủ nhận, đồng thời cho biết đây là kết quả của một vụ ẩu đả trên bar đã lâu.

Khi sự việc còn chưa ngã ngũ, ông bầu Ngọc Trinh lại bị tung cả bộ ảnh ngồi trong đồn công an. Mà đáng chú hơn chính là bài đăng tố Vũ Khắc Tiệp vay nợ tiền tỷ, liên tục lẩn tránh, dẫn tới việc bị đánh bầm dập mặt mày. Phía tố cáo còn tung ra hợp đồng vay nợ của ông trùm chân dài.



Vũ Khắc Tiệp bị tố vay nợ tiền tỷ.

Trước thông tin tố cáo lan tràn mạng xã hội, Vũ Khắc Tiệp thừa nhận vụ ẩu đả diễn ra trong khuôn viên một khách sạn vào ngày 22/7/2019, hoàn toàn khác với lời khẳng định "bức ảnh thời nông nổi đi bar đã rất lâu" trước đó.

Lời giãi bày của Vũ Khắc Tiệp không chỉ trước sau bất nhất mà còn né tránh đề cập chuyện nợ nần. Sự việc sau đó đã lắng xuống dù phía tố cáo thông báo không để yên cho Vũ Khắc Tiệp, nhưng dư âm của nó vẫn còn cho tới hiện tại khi trắng đen chưa ngã ngũ.

Lam Anh

Theo Vietnamnet