Những vụ kiện showbiz oái oăm: Đổ ớt vào bao cao su gây sốc nhất

Theo trang Rap Up cho biết, 1 người mẫu giấu tên đã chia sẻ chuyện tình "đắng cay" cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng của mình với nam ca sĩ đình đám này.

Sau khi thông tin rầm rộ trên mạng xã hội, Drake đã đăng tải 1 bức ảnh trên Instagram với lời nhắn nhủ cực gắt: "Cô có thể có 15 phút nổi tiếng. Còn tôi sẽ lấy 23 tiếng và 45 phút còn lại".



Bài đăng đậm chất "cà khịa" của nam rapper dành cho cô người mẫu.

Có thể thấy, Drake không quá quan tâm đến việc bị kiện nói trên mà ngược lại, còn mỉa mai cô người mẫu ham mê danh vọng nói trên.

Taylor Swift kiện vì 1 USD tiền đền bù bị "sàm sỡ"

Năm 2017, Taylor Swift đã có vụ kiện để đời chỉ để đòi 1 USD tiền đền bù. Giọng ca All Too Well kiện người dẫn chương trình phát thanh David Mueller về tội tấn công tình dục trên thảm đỏ vào năm 2013. Thắng kiện, Taylor Swift được nhận khoản tiền đền bù chỉ 1 USD.



Taylor Swift kiện David Mueller vì hành vi sàm sỡ vào năm 2013.