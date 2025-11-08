Những vụ hành hung phụ nữ, gây án mạng vì giải quyết xích mích của con trẻ

Người đàn ông hành hung phụ nữ ở chung cư Sky Central (Hà Nội)

Chiều 10/8/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội đã ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự Đặng Chí Thành (SN 1994, trú tại phường Phương Liệt, Hà Nội) để điều tra hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Trước đó, khoảng 22h35 ngày 9/8, tại sảnh chờ thang máy chung cư Sky Central (176 Định Công), chị N.T. (SN 1997) bất ngờ bị Thành lao tới hành hung liên tiếp vào đầu, mặt và bụng, bất chấp sự can ngăn của bảo vệ và cư dân. Hình ảnh camera ghi lại cho thấy giữa hai người có lời qua tiếng lại trước khi Thành tấn công. Gia đình nạn nhân cho biết nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, được cho là liên quan đến con trẻ hai bên.

Chị T. sau đó được đưa tới Bệnh viện Bạch Mai kiểm tra. Công an đã thu giữ dữ liệu camera và đang củng cố hồ sơ xử lý nghiêm.