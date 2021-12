Những vụ bạo hành trẻ em gây rúng động dư luận năm 2021

Cơ thể bé H.A. xuất hiện nhiều thương tích. Ảnh: Zing

Theo khai nhận của anh L.T.C, khoảng 11h cùng ngày (16/9), anh có đánh con là cháu L.H.A. Thời điểm đó, anh C. dạy con gái học nhưng vì A. chậm tiếp thu nên ông ta giận dữ, dùng đũa, thanh tre và cán chổi đánh con. Nạn nhân nhận nhiều đòn roi vào chân, tay, mông và lưng.



Khoảng 16h cùng ngày, mẹ cháu A. là chị T.T.H.Đ. (SN 1989) có cho cháu ăn cháo và uống 1 viên Paradol thì cháu nôn nhiều, đã đưa vào Bệnh viện Nhi Trung ương cấp cứu.



Tại đây, các bác sỹ cho biết, cháu A. đã tử vong trước khi vào bệnh viện.



Qua thăm khám ban đầu, các bác sĩ nhận định nạn nhân có dấu hiệu bị bạo hành đã yêu cầu Công an phường Láng Thượng, quận Đống Đa (Hà Nội) có mặt lập hồ sơ ghi nhận vụ việc.



Bé trai 1 tuổi tử vong sau khi bị người tình của mẹ đánh



Vào khoảng 18h30 ngày 23/11, Ngô Văn Dự (Sn 1983, quê quán Bến Tre, đang ngụ tại huyện Gò Dầu) điều khiển mô tô chở chị Đ. (Sn 1986, ngụ xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh) và con ruột của chị là cháu N.C.T. (Sn 2020) đi trộm mủ cao su ở nông trường xã Thạnh Đức.



Khi đến nơi, chị Đ. đi vào vườn cao su để trộm mủ, còn Dự chở cháu T. đến nhà người quen gần đó cho ngủ.

Ngô Văn Dự thực nghiệm lại hành vi bóp cổ cháu bé dẫn đến tử vong. Ảnh Thanh Niên

Trên đường đi đến nhà người quen, cháu T. khóc đòi mẹ. Dự dỗ không được nên anh ta bực tức dùng 2 tay bóp cổ cháu T., nhấc lên khỏi xe rồi bỏ xuống. Khi T. tiếp tục khóc thì bị Dự dùng tay đấm liên tục vào phía sau gáy. Sau đó, Dự quay xe lại khu vực vườn cao su để rước chị Đ..



Trên đường về nhà, cháu T. nôn ói liên tục. Chị Đ. có cho con uống thuốc nhưng tình trạng của cháu bé không cải thiện.



Hôm sau, chị Đ. chở T. đến Trung tâm y tế huyện Gò Dầu thăm khám nhưng bác sĩ thông báo cháu đã tử vong trước khi đưa đến cấp cứu.



Chồng "hờ" dùng kìm nhổ răng, đánh đập con riêng của vợ đến chết



Theo Dân Trí đưa tin, sáng 3/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Trần Văn Khởi (SN 1995, ngụ thị trấn thứ 11, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang) về hành vi Giết người.



Nạn nhân là cháu L.T.T.V. (3 tuổi, cọn riêng vợ "hờ" của Khởi).



Tại cơ quan chức năng, Khởi khai nhận, vào khoảng 6h sáng 18/11, anh ta phát hiện bé V. tiểu tiện trong quần nên đã đánh đập cháu bé bị thương nặng.



Sau đó, cháu V. bắt đầu có biểu hiện bất thường nên Khởi đã đưa cháu bé đến Trung tâm Y tế huyện An Minh để thăm khám nhưng nạn nhân đã tử vong trước đó.

Đối tượng Trần Văn Khởi

Lo lắng bị phát hiện, Khởi và cùng vợ "hờ" là chị Nguyễn Thị H. (23 tuổi, mẹ cháu V.) đã mang thi thể cháu về chôn tại ấp Ngã Bát (xã Đông Hưng B, huyện An Minh). Sau đó, hắn ta bỏ trốn khỏi địa phương.



trong quá trình thăm khám cho cháu V., các y, bác sĩ Trung tâm Y tế huyện An Minh còn phát hiện trên người cháu bé có nhiều thương tích nên đã trình báo sự việc đến Công an huyện An Minh.



Nhận được tin báo, Công an huyện An Minh đã phối hợp cùng các đơn vị liên quan vào cuộc xác minh, điều tra vụ việc. Bằng nghiệp vụ nghề nghiệp, công an nhanh chóng xác định đối tượng gây ra cái chết của cháu V. chính là Khởi.



Ngay sau đó, đối tượng Khởi đã bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại nhà trọ trên địa bàn TP.Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.



Liên quan đến sự việc này, cơ quan chức năng cũng đã quyết định khởi tố cả người mẹ vô cảm.



Dì ghẻ đánh bé gái 8 tuổi đến tử vong



Như Vietnamnet đưa tin, vào chiều tối ngày 22/12, Công an phường 22 (quận Bình Thạnh) nhận tin báo của một bệnh viện trên địa bàn về việc bé N.T.V.A. (8 tuổi, ngụ quận 1, TP.HCM) được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong trước đó.