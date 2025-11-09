Những vụ ám sát chấn động nước Mỹ trong vòng một năm qua

Chỉ trong vòng một năm qua, ít nhất 5 vụ ám sát đã làm chấn động nước Mỹ, mới nhất là vụ ám sát nhà hoạt động cánh hữu Charlie Kirk, đồng minh của Tổng thống Donald Trump, ngày 10/9.

Hàng loạt vụ việc nối tiếp nhau trong khoảng thời gian ngắn tại Mỹ đặt ra thách thức lớn cho lực lượng an ninh trong việc bảo đảm an toàn cho các chính trị gia cũng như những nhân vật của công chúng.

Hiện trường sau khi nhà hoạt động cánh hữu Charlie Kirk của Mỹ bị bắn tại một sự kiện ở Đại học Utah Valley, thành phố Orem, bang Utah, Mỹ, ngày 10/9/2025. Ảnh: The Salt Lake Tribune/Reuters

Hai lần ông Donald Trump trở thành mục tiêu ám sát

Ngày 13/7/2024, khi còn là ứng cử viên tổng thống, ông Donald Trump trở thành mục tiêu ám sát trong lúc vận động tranh cử ở Butler, bang Pennsylvania. Kẻ tấn công, Thomas Matthew Crooks, 20 tuổi, đã bắn nhiều phát đạn, khiến ông Trump bị thương nhẹ ở tai, một người tham dự thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Hung thủ bị nhóm bắn tỉa phản ứng nhanh bắn hạ. Một cuộc điều tra sau đó của Thượng viện Mỹ kết luận vụ việc là “hoàn toàn có thể lường trước và ngăn chặn được”.

Chỉ 2 tháng sau, ngày 15/9/2024, ông Trump một lần nữa trở thành mục tiêu khi một tay súng ủng hộ Ukraine, mang theo nhiều vũ khí, bị phát hiện gần câu lạc bộ golf ở West Palm Beach, Florida. Đối tượng, Ryan Routh, đã bị Mật vụ Mỹ bắt giữ. Routh được cho là đã lên kế hoạch ám sát ông Trump trong nhiều tuần và chuẩn bị kỹ lưỡng.

Theo dự kiến, phiên tòa xét xử Ryan Routh bắt đầu từ ngày 11/9.

Vụ ám sát Chủ tịch Hạ viện bang Minnesota

Ngày 14/6/2025, bà Melissa Hortman – lãnh đạo phe Dân chủ tại bang Minnesota và là Chủ tịch Hạ viện bang – cùng chồng bị bắn chết ngay tại nhà riêng. Trong cùng đêm đó, Thượng nghị sĩ bang John Hoffman và vợ bị thương nặng trong một vụ tấn công có liên quan.

Kẻ tình nghi, Vance Luther Boelter, 57 tuổi, từng có kinh nghiệm quân sự và làm nhà thầu tư nhân, đã bị bắt sau cuộc truy lùng kéo dài 2 ngày. Công tố viên cho biết Boelter lên kế hoạch ám sát có chủ đích, đồng thời nắm trong tay danh sách khoảng 70 mục tiêu khác – một âm mưu chưa từng có tại bang này.

Nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk bị sát hại ở Utah

Ngày 10/9/2025, nhà bình luận bảo thủ Charlie Kirk – người ủng hộ lâu năm của ông Donald Trump – bị ám sát khi đang phát biểu tại Đại học Utah Valley. Ông bị bắn vào cổ và qua đời tại bệnh viện không lâu sau đó. Hiện chưa có thông tin về nghi phạm hay động cơ.

Ông Kirk có khoảng 5,3 triệu người theo dõi trên X, là phát thanh viên trong chương trình nổi tiếng mang tên ông “The Charlie Kirk Show”. Gần đây, ông còn làm người dẫn chương trình Fox & Friends trên kênh Fox News.

Ông Kirk cùng Turning Point USA, tổ chức thanh niên bảo thủ lớn nhất Mỹ do chính ông thành lập, có ảnh hưởng đáng kể đến chính trường Mỹ. Nhà hoạt động này góp phần giúp ông Trump có thêm sự ủng hộ từ nhóm cử tri trẻ tuổi trong cuộc bầu cử năm 2024, một yếu tố quan trọng đưa ông trở lại Nhà Trắng.

Bạo lực ở Illinois

Ngày 18/12/2024, nhà bình luận chính trị cánh hữu Nick Fuentes cho biết một kẻ mang súng ngắn, nỏ và thiết bị gây cháy đã xuất hiện tại nhà riêng của ông ở Berwyn, Illinois, khi ông đang ghi hình.

Đối tượng này được xác định là John Lyons, nghi phạm giết người 3 người khác tại Illinois trong cùng ngày. Nghi phạm đã bị cảnh sát bắn chết sau một cuộc rượt đuổi, ngay sau vụ việc tại nhà ông Fuentes.