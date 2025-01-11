Những vai diễn làm nên tên tuổi Trương Ngọc Ánh trên màn ảnh Việt

Tối 31/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế – Công an TP.HCM) đã khởi tố, bắt tạm giam diễn viên Trương Ngọc Ánh. Thông tin này lập tức gây chấn động với khán giả.
Trước khi vướng vòng lao lý, cô là một trong những gương mặt điện ảnh có sức ảnh hưởng lớn của showbiz Việt từ thập niên 1990 đến nay.
Từ người mẫu đến diễn viên nổi tiếng
Bước vào nghệ thuật với vai trò người mẫu, Trương Ngọc Ánh (SN 1976) nhanh chóng chuyển hướng sang diễn xuất và gặt hái nhiều thành công. Vai diễn đầu tiên của cô là Diễm trong phim Em còn nhớ hay em đã quên (1993), lấy cảm hứng từ hình tượng “Diễm xưa” trong ca khúc cùng tên của Trịnh Công Sơn.
Tên tuổi của cô thực sự được khẳng định qua loạt phim truyền hình nổi tiếng cuối những năm 1990 và đầu 2000 như Giã từ dĩ vãng và Đồng tiền xương máu. Đặc biệt, vai Lan Anh trong Đồng tiền xương máu giúp Trương Ngọc Ánh được đánh giá cao về khả năng diễn xuất, xóa bỏ định kiến “chân dài đóng phim”.
Khi tham gia bộ phim này, cô mới 22 tuổi. Nhân vật Lan Anh - cô gái trẻ cá tính, dám từ bỏ cuộc sống giàu sang để theo đuổi tình yêu - trở thành hình mẫu phụ nữ hiện đại trong truyền hình Việt thời kỳ đó.
Dấu ấn trên màn ảnh rộng
Năm 2006, Trương Ngọc Ánh đạt đỉnh cao sự nghiệp với vai Dần trong phim Áo lụa Hà Đông của đạo diễn Lưu Huỳnh. Hóa thân thành người phụ nữ nghèo chịu thương chịu khó, cô thể hiện thành công chiều sâu nội tâm nhân vật và giành giải Nữ diễn viên được yêu thích nhất tại Mai Vàng 2007.
Sau đó, nữ diễn viên tạm rời màn ảnh để tập trung kinh doanh, trước khi trở lại với vai trò kép - diễn viên và nhà sản xuất phim.
Bước ngoặt với “Hương Ga”
Năm 2014, bộ phim Hương Ga do Trương Ngọc Ánh đồng sản xuất và đóng chính đánh dấu cột mốc quan trọng trong sự nghiệp. Nhân vật Hương Ga - “chị đại” giang hồ gai góc nhưng đầy nội tâm - giúp cô “lột xác” hoàn toàn về hình ảnh, đồng thời mang về giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Cánh diều Vàng 2014.
Thành công này mở đường cho các dự án hành động sau đó như Truy sát (2016), trong đó cô tiếp tục đảm nhận vai nữ cảnh sát mạnh mẽ, cùng vai trò nhà sản xuất.
Tháng 4/2025, Trương Ngọc Ánh hợp tác với đối tác quốc tế trong dự án điện ảnh Chrysalis, thể hiện tham vọng vươn ra thị trường nước ngoài.
Hoạt động đa lĩnh vực
Ngoài điện ảnh, Trương Ngọc Ánh còn thử sức với ca hát, dẫn chương trình và ngồi ghế giám khảo nhiều cuộc thi nhan sắc. Bên cạnh đó, cô là doanh nhân, điều hành một số công ty hoạt động trong lĩnh vực giải trí.
Trước khi bị bắt, Trương Ngọc Ánh vẫn thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện và dự án điện ảnh mới.