Những vai diễn làm nên tên tuổi Trương Ngọc Ánh trên màn ảnh Việt

Tối 31/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế – Công an TP.HCM) đã khởi tố, bắt tạm giam diễn viên Trương Ngọc Ánh. Thông tin này lập tức gây chấn động với khán giả.

Trước khi vướng vòng lao lý, cô là một trong những gương mặt điện ảnh có sức ảnh hưởng lớn của showbiz Việt từ thập niên 1990 đến nay.

Trương Ngọc Ánh từng là ngôi sao hạng A, biểu tượng của màn ảnh Việt

Từ người mẫu đến diễn viên nổi tiếng

Bước vào nghệ thuật với vai trò người mẫu, Trương Ngọc Ánh (SN 1976) nhanh chóng chuyển hướng sang diễn xuất và gặt hái nhiều thành công. Vai diễn đầu tiên của cô là Diễm trong phim Em còn nhớ hay em đã quên (1993), lấy cảm hứng từ hình tượng “Diễm xưa” trong ca khúc cùng tên của Trịnh Công Sơn.