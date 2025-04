Những ước mơ dang dở của Liệt sỹ, Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải

Con ngõ nhỏ dẫn vào ngôi nhà đơn sơ tại thôn Cao Xá, thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cừ, Hưng Yên trở nên chật hơn vì hàng trăm vòng hoa trắng được xếp ngay ngắn với dòng chữ "Vô cùng thương tiếc đồng chí Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải".

Đứng trước linh cữu của Liệt sỹ, Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải, 29 tuổi, người vừa anh dũng hy sinh trong lúc truy bắt tội phạm ma túy ở Quảng Ninh, khó ai có thể cầm lòng bởi những tiếng nấc nghẹn, khóc thương của gia quyến.

Gia đình, thôn xóm tiếc thương trước sự ra đi của Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải (Ảnh: Đ.X.).

Trong căn nhà nhỏ, ông Nguyễn Đăng Khương đứng lặng trước linh cữu con trai. Mắt ông vẫn hoe đỏ, giọng nghẹn lại khi ông kể về đứa con ngoan hiền, lễ phép, là niềm tự hào của cả dòng họ.

"Khải công tác trong ngành công an được 6 năm, vừa chuyển từ Công an TP Đông Triều lên Công an tỉnh Quảng Ninh chưa được bao lâu... thì hy sinh. Cháu nó ngoan lắm, mà giờ...", ông Khương không nói tiếp được, đôi tay run run ôm chặt chiếc áo cùng di ảnh của con.