Những tips giúp nữ chính phim ‘Hometown Cha-Cha-Cha’ gây sốt khắp châu Á

Bí quyết trang điểm của Shin Min-ah



Khán giả chưa từng thấy Shin Min-ah lựa chọn cáchtrang điểm đậm cho các vai diễn của mình từ trước đến nay. Người đẹp 37 tuổi chia sẻ với Cosmo Korea rằng cô luôn cố gắng thể hiện một hình ảnh ‘tươi sáng và tích cực’trước công chúng.

Điều này hoàn toàn đúng với vai diễn của cô trong Hometown Cha-Cha-Cha. Yoon Hye-jinkhiến người xem vừa hài lòng về vẻ ngoài, vừa cười khúc khích vì sự vụng về đáng yêu trong tính cách của cô.

Yoon Hye-jin chuộng xu hướng trang điểm ‘có như không có’

Những khán giả yêu mến nhân vật Yoon Hye-jin chắc chắn sẽ muốn bắt chước xu hướng trang điểm ‘có như không có’. Xu hướng này tập trung vào chăm sóc da, loại bỏ mụn trứng cá hoặc mụn đầu đen trên da bằng cách skincare thường xuyên. Sau đó chọn kem nền nhẹ và phủ một lớp phấn bột mỏng để tăng phần rực rỡ, đồng thời khóa ẩm cho da.

Nhân vật Yoon Hye-jin thường đánh má hồng và tạo dáng lông mày một cách tự nhiên, cuối cùng làphủ son màu đỏ đậm. Đây cũng là một trong những ‘vũ khí’ lợi hại của các quý cô khi muốn thu hút ánh nhìn của người đối diện.

