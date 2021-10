Những tips giúp bạn đẹp như 'búp bê' Selena Gomez

Chế độ ăn uống của Selena có sự thay đổi đáng kể theo độ tuổi. Bên cạnh đó, quy trình tập luyện của cô cũng không quá nặng và nghiêm ngặt. Cô tham gia chủ yếu vào các bài tập tim mạch, bao gồm chạy bộ, đạp xe và một bài tập lấy cảm hứng từ ballet barre, còn được gọi là Pop Physique.

Selena không cần phải tập luyện quá sức để giữ gìn vóc dáng.

Bài tập thể dục Pop Physique được thiết kế để làm săn chắc cơ thể với sự kết hợp của các bài tập kéo giãn như múa ba lê, Pilates và yoga. Các lớp học kéo dài một giờ được thiết lập theo giai điệu của âm nhạc, nơi những học viên như Selena thực hiện các bài tập kéo căng cơ với sự hỗ trợ của thanh múa ba lê.

Với độ tuổi hiện tại, Selena không cần phải tập luyện quá sức để giữ gìn vóc dáng. Nhưng cô luôn chú ý hoạt động thể chất thường xuyên và duy trì lối sống tràn đầy sinh lực để giữ ‘phom’ chuẩn.

