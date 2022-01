Những tình tiết rúng động trong vụ bé gái 3 tuổi ở Hà Nội bị người tình của mẹ đóng đinh vào đầu

Như tin đã đưa, cháu Đ.N.A. (3 tuổi, xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất, Hà Nội) hiện đang được điều trị tích cực tại Khoa Hồi sức cấp cứu nhi, bệnh viện Xanh Pôn. Trước đó, cháu bé nhập viện với 9 vật giống đinh găm vào hộp sọ nghi bị bạo hành.

Bé gái nhập viện với 9 chiếc đinh găm trong sọ



Như đã đưa tin ngày 17/1, BVĐK Thạch Thất tiếp nhận bé gái Đ.N.A (3 tuổi) ở Canh Nậu (huyện Thạch Thất, Hà Nội) nhập viện trong tình trạng hôn mê, co giật. Kết quả phim chụp X-quang cho thấy bé có đinh trong sọ. Do tình trạng bệnh nhi diễn tiến nặng, kèm với dấu hiệu bất thường, bệnh viện đã chuyển bệnh nhi lên tuyến trên là BVĐK Xanh Pôn, đồng thời báo cho công an huyện Thạch Thất để vào cuộc điều tra làm rõ.



Cháu bé bị 9 chiếc đinh găm vào sọ

"Chẩn đoán sơ bộ, bệnh nhi hôn mê nghi viêm màng não, sau khi bệnh nhi nhập viện khoảng 1h, chúng tôi đã chuyển bệnh nhân lên tuyến trên - Bệnh viện Xanh Pôn. Ngoài ra, thấy dấu hiệu bất thường, phía bệnh viện cũng đã báo công an huyện Thạch Thất. Có tất cả 9 đinh. Hiện tình trạng bệnh nhân nặng, tỷ lệ tử vong rất cao", lãnh đạo bệnh viện chia sẻ với báo chí và cho biết, bệnh viện này tiến hành chụp cắt lớp nhận thấy có những hình ảnh như đinh bắn vào sọ.

Theo một lãnh đạo công an huyện, bố mẹ cháu bé đã bỏ nhau. Tuy chưa xác định nguyên nhân chính xác nhưng vị này nghi ngờ, bệnh nhi bị bạo hành. Vụ việc sau đó được báo lên cơ quan chức năng.

"Về ở với mẹ 8 tháng, 4 lần nhập viện"



Trao đổi với PV trước khoa Cấp cứu Nhi của bệnh viện, chị Nguyễn Thanh Huyền Anh (bác gái của bé A.) bức xúc cho biết, khi nghe tin bé nhập viện gia đình chị vô cùng bức xúc mong muốn các cơ quan chức năng sớm điều tra, làm rõ tại sao bé A. lại nghi bị 9 chiếc đinh bắn vào đầu.

Theo lời kể của chị Anh thì anh Đỗ Văn Tr. (bố bé A.) và chị Nguyễn Thị L. (mẹ bé) đã lập gia đình được khoảng 10 năm nay. Tuy nhiên, trước đây vợ chồng anh Tr. đến với nhau không phải xuất phát từ tình yêu tự tìm hiểu nhau mà do mai mối.

Mặc dù đã có 3 người con nhưng cuộc sống gia đình thời gian gần đây không được hạnh phúc nên vào tháng 2/2021 vợ chồng ly hôn.



Chị Huyền Anh - bác dâu của cháu bé.