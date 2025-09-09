Những tin đồn phút chót về iPhone 17

Các tin đồn mới nhất về dòng iPhone 17 không chỉ hé lộ những thay đổi về màn hình, mà còn cung cấp nhiều thông tin thú vị về dung lượng pin, thiết kế và các phụ kiện đi kèm.

Theo một nguồn rò rỉ uy tín, iPhone 17 Pro Max sẽ sở hữu viên pin lớn nhất từ trước đến nay, trong khi các mẫu Pro sẽ chuyển sang sử dụng khung nhôm.

Dung lượng pin và khay SIM trên iPhone 17

Thông tin về dung lượng pin của các mẫu iPhone 17 đã bị rò rỉ từ một cơ sở dữ liệu của Trung Quốc, cho thấy những con số ấn tượng.

Theo đó, iPhone 17 dùng viên pin 3.692 mAh, iPhone 17 Air pin 3.149 mAh, iPhone 17 Pro pin 4.252 mAh và iPhone 17 Pro Max pin 5.088 mAh.