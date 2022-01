Những tiết lộ bất ngờ về vụ máy bay Việt Nam bị đe dọa bắn hạ ở Vịnh Tokyo

Vào thời điểm đó, trên chuyến bay có 47 hành khách, trong đó có 3 khách người Nhật và 44 khách Việt bao gồm cả trẻ nhỏ. Phi hành đoàn có 15 người, trong đó có 12 tiếp viên và 3 phi công (2 cơ trưởng).

Theo chỉ đạo từ nhà chức trách Nhật Bản, tổ bay được lệnh thông báo với hành khách lý do kỹ thuật và máy bay sẽ hạ cánh xuống Fukuoka. Thông báo phát đi như vậy để đảm bảo an ninh an toàn tuyệt đối, đảm bảo trấn an tâm lý hành khách và tránh xảy ra tình huống bị rối loạn trên máy bay cũng như kế hoạch ứng phó.

Cùng lúc, chúng tôi đã làm việc với đơn vị mặt đất tại sân bay Fukuoka để sẵn sàng sơ tán hành khách rời máy bay, cung cấp các dịch vụ hỗ trợ, trường hợp phải ở lại Fukuoka thì cũng có phương án về khách sạn lưu trú…

Chuyến bay đã hạ cánh an toàn xuống sân bay Fukuoka. Sau 2 tiếng nhà chức trách kiểm tra an ninh không phát hiện dấu hiệu nghi vấn, chuyến bay đảm bảo an toàn. Máy bay được tiếp nhiên liệu, bơm dầu và tiếp tục hành trình bay về Việt Nam.

Tôi đánh giá tổ bay đã thực hiện rất tốt quy trình khẩn nguy.

Vì sao máy bay không hạ cánh ngay khi bị đe dọa?

Với các tình huống đe dọa an ninh hàng không, phi công đóng vai trò rất quan trọng trong việc điều hành chuyến bay và xử lý tại chỗ, thậm chí thông tin tiếp nhận có thể ảnh hưởng tiêu cực tới tâm lý của các thành viên tổ lái?

- Đúng như vậy. Việc quan trọng nhất là phải thông báo thật rõ ràng thông tin với tổ lái. Nếu phi công bị tâm lý hoặc mất bình tĩnh thì sẽ rất nguy hiểm cho máy bay và hành khách.

Thành viên tổ lái thực hiện chuyến bay VN5311 từ Nhật Bản về Việt Nam có 3 người, đều là người Việt, trong đó có 2 cơ trưởng và một cơ phó. Đây là các phi công thuộc đội bay Boeing, rất dày dạn kinh nghiệm, thường xuyên cầm lái các chuyến quốc tế và thông thuộc đường bay. Cơ trưởng chỉ huy có số giờ bay tích lũy là 24.615 giờ, cơ trưởng thứ hai có 11.986 giờ bay và cơ phó có số giờ bay là 1.499 giờ.