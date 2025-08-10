Những tiếng kêu cứu khẩn cấp khi Thái Nguyên bị ngập lụt nặng

Đêm 7-10, trên rất nhiều hội nhóm mạng xã hội, hàng trăm lời kêu gọi để nhờ cộng đồng mạng, các lực lượng cứu hộ xem được tin để đến cứu hộ khẩn cấp người thân của mình trước tình trạng ngập lụt nặng nề đang diễn ra trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Lũ trên sông Cầu ngày 7-10, gây ngập lụt nặng nề. Ảnh: Báo Thái Nguyên

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, mực nước lúc 22 giờ ngày 7-10, trên sông Cầu tại trạm Gia Bảy là 29,78 m, trên mức lịch sử năm 2024 (28,81m) là 0,97m. Dự báo trong 6 giờ tới, lũ trên sông Cầu tại trạm Gia Bảy đạt đỉnh ở mức 29,90m, trên báo động (BĐ) 3: 2,9m (trên mức lũ lịch sử năm 2024: 1,09m), sau xuống chậm.

Bạn Trịnh Thắm viết: "SOS! Bố mẹ em đang kẹt trong nhà, máy hết pin không liên lạc được ra ngoài. SĐT 0978897420/số bác em 0984434143. Nhà mái xanh dương, Ngõ đối diện Trạm biến áp Xóm Gốc vối 1, phường Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên".