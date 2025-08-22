Những thương hiệu xe được lòng khách hàng nhất tại Mỹ

Theo nghiên cứu mới nhất từ Chỉ số hài lòng của khách hàng Mỹ (ACSI), sự hài lòng của người tiêu dùng với các dòng xe đang giảm dần. Các thương hiệu phổ thông giữ vững mức trung bình 79, trong khi các thương hiệu xe sang giảm 1 điểm so với năm 2024, xuống còn 80.

Dữ liệu cho thấy khách hàng xe hạng sang ngày càng nhạy cảm hơn với giá cả. Do đó, trong bối cảnh kinh tế hiện nay, khả năng cạnh tranh về cả chất lượng và giá trị là rất quan trọng để có thể giữ chân và làm hài lòng khách hàng, Carscoops đưa tin.

Mẫu Subaru Forester tại Mỹ. Ảnh: Subaru

Hầu hết các chỉ số về trải nghiệm khách hàng đều không thay đổi trong năm nay. Hiệu suất lái xe vẫn ở mức cao, tiếp theo là độ tin cậy, tính ứng dụng và sự an toàn, mỗi chỉ số đều đạt 83 điểm. An toàn là một trong ba tiêu chí khiến tổng điểm giảm 1%, cùng với ngoại thất ở mức 82 điểm và công nghệ là 79 điểm.