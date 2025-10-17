Những thương hiệu ô tô giá trị nhất thế giới năm 2025

Theo Interbrand, dù không thể so về quy mô với các tập đoàn công nghệ, một số nhà sản xuất và các công ty liên quan đến ô tô vẫn giữ được vị thế trong năm qua. Điều này cũng phản ánh sự kiên cường và khả năng phục hồi của ngành ô tô giữa bối cảnh thị trường đầy biến động và thách thức.

Thương hiệu ô tô duy nhất là “tân binh” trong danh sách gọi tên BYD. Hãng xe điện Trung Quốc này đứng ở vị trí 90, với giá trị 8,1 tỷ USD. Theo ông Manfredi Ricca, Giám đốc Chiến lược Toàn cầu của Interbrand, BYD đã tạo ra những đột phá trên thị trường ô tô kể từ sau Tesla, đồng thời đang tiến những bước dài tại thị trường châu Âu sau khi thống trị khu vực châu Á.

BYD và Tesla là hai nhà sản xuất ô tô điện dẫn đầu thế giới, cạnh tranh gay gắt trên thị trường toàn cầu.

Ngoài ra, Interbrand cũng đánh giá Ford và Volvo là những thương hiệu đáng theo dõi trong thời gian tới. Trong đó, Ford đang trải qua giai đoạn khá khó khăn với những đợt triệu hồi xe liên tiếp, trong khi hãng cũng đang cố bứt phá trong mảng xe điện với chiến lược xoay quanh nền tảng mới.

Theo Interbrand, giá trị thương hiệu được xác định dựa trên ba yếu tố chính: phân tích tài chính, vai trò của thương hiệu trong quyết định mua hàng, và sức mạnh thương hiệu. Những yếu tố này được cho là có tác động lớn để tạo ra lòng trung thành, nhu cầu bền vững và lợi nhuận dài hạn cho thương hiệu.