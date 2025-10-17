Những thương hiệu ô tô giá trị nhất thế giới năm 2025

Toyota tiếp tục là thương hiệu ô tô có giá trị cao nhất thế giới, với khoảng cách khá xa so với hai hãng xếp sau là Mercedes và BMW.

Tổ chức tư vấn thương hiệu toàn cầu Interbrand vừa công bố bảng xếp hạng 100 thương hiệu giá trị nhất thế giới năm 2025. Trong đó, các ông lớn công nghệ như Apple, Google, Microsoft hay Amazon tiếp tục dẫn đầu trong khi ngành ô tô cũng chiếm được nhiều vị trí nổi bật trong danh sách.

Cụ thể, Toyota tiếp tục giữ vị trí thương hiệu ô tô giá trị nhất thế giới, đồng thời đứng thứ 6 toàn cầu với giá trị 74,2 tỷ USD, tăng 2% so với năm ngoái. Theo sau là Mercedes-Benz ở vị trí thứ 10 với 50,1 tỷ USD, dù giảm 15% so với năm trước. BMW cũng chứng kiến mức sụt giảm khoảng 10% giá trị, hiện đạt 46,8 tỷ USD và xếp thứ 3 ở ngành ô tô và thứ 14 toàn cầu.

2024-toyota-gr86-40th-anniversary-limited-japan-1.jpg
Toyota tiếp tục là thương hiệu ô tô giá trị nhất thế giới.

Trái ngược với nhóm trên, Tesla ghi nhận mức giảm mạnh nhất trong ngành, mất tới 35% giá trị thương hiệu do sức ép cạnh tranh gay gắt trong lĩnh vực xe điện. Theo Interbrand, giá trị thương hiệu của Tesla hiện còn 29,5 tỷ USD – một con số đáng báo động so với thời kỳ đỉnh cao của hãng.

Những thương hiệu ô tô khác cũng góp mặt trong bảng xếp hạng gồm Honda (29), Hyundai (30), Audi (52), Ferrari (54), Volkswagen (56), Porsche (57), Xiaomi (81) và Nissan (82). Những cái tên nổi bật còn lại là Kia (89), Huawei (96) và Range Rover (97).

Thương hiệu ô tô
Giá trị (tỷ USD)
Thứ hạng trong top 100 toàn cầu
Toyota
74,2
6
Mercedes
50,1
10
BMW
46,8
14
Tesla
29,5
25
Honda
24,8
29
Hyundai
24,6
30
Audi
15,4
52
Ferrari
15,4
54
Volkswagen
15
56
Porsche
15
57
Nissan
9,4
82
Kia
8,5
89
BYD
8,1
90
Range Rover
7,2
97

Theo Interbrand, dù không thể so về quy mô với các tập đoàn công nghệ, một số nhà sản xuất và các công ty liên quan đến ô tô vẫn giữ được vị thế trong năm qua. Điều này cũng phản ánh sự kiên cường và khả năng phục hồi của ngành ô tô giữa bối cảnh thị trường đầy biến động và thách thức.

Thương hiệu ô tô duy nhất là “tân binh” trong danh sách gọi tên BYD. Hãng xe điện Trung Quốc này đứng ở vị trí 90, với giá trị 8,1 tỷ USD. Theo ông Manfredi Ricca, Giám đốc Chiến lược Toàn cầu của Interbrand, BYD đã tạo ra những đột phá trên thị trường ô tô kể từ sau Tesla, đồng thời đang tiến những bước dài tại thị trường châu Âu sau khi thống trị khu vực châu Á.

byd-vs-tesla.jpg
BYD và Tesla là hai nhà sản xuất ô tô điện dẫn đầu thế giới, cạnh tranh gay gắt trên thị trường toàn cầu.

Ngoài ra, Interbrand cũng đánh giá Ford và Volvo là những thương hiệu đáng theo dõi trong thời gian tới. Trong đó, Ford đang trải qua giai đoạn khá khó khăn với những đợt triệu hồi xe liên tiếp, trong khi hãng cũng đang cố bứt phá trong mảng xe điện với chiến lược xoay quanh nền tảng mới.

Theo Interbrand, giá trị thương hiệu được xác định dựa trên ba yếu tố chính: phân tích tài chính, vai trò của thương hiệu trong quyết định mua hàng, và sức mạnh thương hiệu. Những yếu tố này được cho là có tác động lớn để tạo ra lòng trung thành, nhu cầu bền vững và lợi nhuận dài hạn cho thương hiệu.




    
        
          
            
            
            

