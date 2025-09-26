Những thói quen lái xe xấu khiến ô tô của bạn nhanh hỏng hơn
Bảo Ngọc|26/09/2025 10:50
Nhiều thói quen tưởng vô hại khi lái xe lại âm thầm bào mòn tuổi thọ ô tô, từ chuyển số sai cách, chở quá tải đến lơ là bảo dưỡng. Các chuyên gia cảnh báo, nếu không thay đổi, chủ xe sẽ sớm đối mặt hóa đơn sửa chữa “khổng lồ”.
Nhiều tài xế tưởng rằng chỉ khi phóng nhanh, phanh gấp mới khiến xe mau xuống cấp. Nhưng thực tế, những thói quen tưởng vô hại hàng ngày lại là “sát thủ thầm lặng”, khiến bạn sớm phải móc hầu bao cho những hóa đơn sửa chữa hàng chục triệu đồng.
Một cựu cố vấn dịch vụ ô tô với hơn 10 năm kinh nghiệm chia sẻ, rất nhiều bản ước tính sửa chữa mà bà từng viết ra đều bắt nguồn từ chính cách lái xe sai lầm. Dưới đây là những thói quen phổ biến, nếu còn duy trì, chiếc xe của bạn sẽ nhanh chóng “già trước tuổi”:
Theo chuyên gia, chăm chút xe không chỉ ở gara mà ngay trong từng thói quen cầm lái. Lái xe “có tâm” sẽ giúp bạn tiết kiệm tiền bạc, kéo dài tuổi thọ phương tiện và giữ an toàn cho chính mình.