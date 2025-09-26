Những thói quen lái xe xấu khiến ô tô của bạn nhanh hỏng hơn

Nhiều tài xế tưởng rằng chỉ khi phóng nhanh, phanh gấp mới khiến xe mau xuống cấp. Nhưng thực tế, những thói quen tưởng vô hại hàng ngày lại là “sát thủ thầm lặng”, khiến bạn sớm phải móc hầu bao cho những hóa đơn sửa chữa hàng chục triệu đồng.

Một cựu cố vấn dịch vụ ô tô với hơn 10 năm kinh nghiệm chia sẻ, rất nhiều bản ước tính sửa chữa mà bà từng viết ra đều bắt nguồn từ chính cách lái xe sai lầm. Dưới đây là những thói quen phổ biến, nếu còn duy trì, chiếc xe của bạn sẽ nhanh chóng “già trước tuổi”: