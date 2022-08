Những thói quen cực xấu khi ngủ có thể gây liệt nửa mặt, khiến bạn già "cực nhanh" trong một đêm

Thói quen xấu khi ngủ có hại cho sức khỏe



Đeo đồ trang sức khi ngủ



Nhiều chị em phụ nữ thường có tâm lý “ngại” cởi bỏ trang sức khi đi ngủ. Hầu hết các đồ trang sức làm bằng kim loại. Khi ngủ, chúng tiếp xúc và cọ xát với da khiến làm tăng nguy cơ bị dị ứng da. Một số trang sức lại phát quang vào buổi đêm chứa radium – nguyên tố kim loại phát xạ, tuy lượng nhỏ nhưng lâu dần sẽ gây hại cho cơ thể. Ngoài ra, đeo trang sức khi ngủ sẽ gây trở ngại cho tuần hoàn máu và trao đổi chất trong cơ thể, khiến đẩy nhanh quá trình lão hóa cơ thể.



Há miệng thở khi ngủ



Thông thường chúng ta đều thở bằng mũi. Thở qua mũi giúp tạo nên áp lực phản hồi để phổi có nhiều thời gian hấp thu oxy và cân bằng pH máu. Thói quen khi ngủ thở bằng miệng bỏ qua các phản xạ trên có thể dẫn đến hội chứng ngừng thở khi ngủ hay các vấn đề tim mạch khác. Khi thở miệng, não cho rằng cơ thể mất carbon dioxide quá nhanh, não nhạy cảm tình trạng này và ức chế trung tâm hô hấp.



Ngoài ra, khi thở bằng miệng, luồng khí đi thẳng vào họng và phổi không được “lọc sạch” nên dễ gây viêm họng. Lâu ngày có thể thay đổi mức khí máu; mất ngủ, thay đổi giọng nói hoặc các bệnh nghiêm trọng về đường hô hấp. Hãy từ bỏ thói quen thở bằng miệng ngay hôm nay. Còn nếu vì một lý nào đó buộc bạn phải dùng miệng để thở, hãy tới bác sỹ để được tư vấn cách điều trị.



Đi ngủ khi tóc còn ướt



Việc để ướt tóc khi đi ngủ sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe như đau đầu do hơi ẩm từ tóc khiến thân nhiệt của cơ thể thay đổi, ảnh hưởng đến tuần hoàn máu ở da đầu. Bên cạnh đó, thói quen này còn làm cho bạn rất dễ bị cảm lạnh. Việc ngủ với mái tóc ướt khiến thân nhiệt thay đổi dẫn tới hệ miễn dịch bị suy yếu có thể gây cảm lạnh. Và quan trọng hơn cả, nó còn là nguyên nhân trong việc gây nên liệt nửa mặt ở mọi người.



Để điều hòa quá lạnh suốt đêm khi ngủ



Một nguyên nhân mà khá nhiều người mắc phải khi ngủ gây nên tình trạng liệt nửa mặt phải kể đến là để điều hòa qua đêm. Với nhiệt độ quá lạnh với thời gian tiếp xúc lâu qua đêm như vậy, rất dễ xảy ra sự chênh lệch nhiệt độ cơ thể và nhiệt độ phòng, dẫn đến liệt nửa mặt.



Ngoài ra, nếu bạn bật điều hòa suốt đêm ở một mức nhiệt độ thấp thì đây là điều kiện thuận lợi để các loại vi khuẩn trong khoang miệng sinh sôi và nảy nở, sức để kháng giảm đi, nguy cơ mắc các bệnh về đường hô hấp, viêm họng và viêm đường phế quản. Việc nằm trong điều kiện có máy lạnh được bật suốt đêm còn ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa làm cho bạn bị cảm giác đau bụng, gây ra các chứng bệnh rối loạn tiêu hóa và nguy cơ bạn mắc các bệnh thông thường dễ dàng hơn.



Vì vậy, trước khi đi ngủ, bạn nên cài đặt sẵn cho máy lạnh chế độ tự động tắt sau khi bạn ngủ khoảng 3 đến 4 tiếng. Bạn chỉ nên để nhiệt độ từ 24-25 độ C, và không bật quạt kèm với điều hòa.



Bật quạt hướng thẳng vào mặt khi ngủ



Mùa hè nóng nực, chắc chắn quạt và điều hòa là thứ không thể thiếu. Trong đó, quạt là vật dụng tiết kiệm điện, làm mát nhanh nên được nhiều gia đình ưa chuộng. Tuy nhiên, nếu bạn bật quạt thổi thẳng vào người, nó sẽ gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng, trong đó có bị liệt nửa mặt.



Thời tiết nóng nực là điều kiện khiến cơ thể tiết ra nhiều mồ hôi, khiến các mạch máu dưới da bị giãn nở để tỏa nhiệt. Nếu để những luồng gió lớn thổi trực tiếp vào người thì mồ hôi sẽ càng bốc hơi mạnh, từ đó làm nhiệt độ ngoài da giảm và các mạch máu bị co lại đột ngột trong khi nhiệt độ bên trong cơ thể lại chưa ổn định. Chính điều này là nguyên nhân gây ra sự mất cân bằng nhiệt độ giữa môi trường trong và ngoài. Hậu quả là sau khi đứng dậy, bạn sẽ rất dễ gặp phải tình trạng hoa mắt, chóng mặt hay đột quỵ ngay tại chỗ hoặc có thể gây nên tình trạng liệt nửa mặt.



Mặc áo ngực khi ngủ



Nghiên cứu chỉ ra rằng, những người phụ nữ mặc áo lót hơn 12h mỗi ngày có tỉ lệ ung thư vú cao gấp 21 lần, đặc biệt những người mặc áo lót khi ngủ nguy cơ này tăng lên đến 113 lần. Mặc áo ngực khi ngủ, nhất là áo ngực chật khiến các mạch máu không được lưu thông, các chất thải không được giải phóng sẽ tích tụ lâu ngày gây ung thư vú.



Ngoài ra, hầu hết các loại áo lót hiện nay được làm từ các sợi hóa học. Các sợi này khi tiếp xúc với da sẽ dễ gây dị ứng. Vì vậy, các chị em tốt nhất nên tháo bỏ áo lót khi đi ngủ, chọn các loại áo lót làm từ các loại sợi tự nhiên. Hãy cố gắng giảm thiểu thời gian mặc áo lót hằng ngày và thường xuyên matxa bầu ngực mỗi ngày để kích thích lưu thông máu vùng ngực.



Trùm chăn khi ngủ



Nhiều người thích trùm chăn kín đầu và toàn thân, đặc biệt là khi sợ hãi hoặc trời lạnh. Đây là thói quen khi ngủ không tốt, ảnh hưởng xấu đối với sức khỏe. Trong quá trình thở, cơ thể hít vào khí oxy vào và thở ra khí CO2. Khi đầu bạn bị trùm kín, khí ôxy trong chăn ngày càng ít đi, còn khí CO2 ngày càng nhiều lên. Vì không được cung cấp đủ dưỡng khí nên não bạn sẽ hoạt động kém đi. Tình trạng thiếu oxy kéo dài sẽ khiến các tế bào não bị tổn thương.



Với những người có tiền sử động kinh hoặc các vấn đề về não, thói quen khi ngủ trùm chăn làm tăng nguy cơ gặp các tai biến.



Ăn quá nhiều trước khi ngủ



Ăn quá no trước khi đi ngủ khiến việc tiêu hóa kéo dài, các kích thích sẽ được truyền đến não. Các triệu chứng mơ nhiều, mất ngủ hoặc ngủ không sâu giấc sẽ xuất hiện.



Nếu ăn no trước khi đi ngủ, máu cũng dồn về đường tiêu hóa sẽ làm giảm lượng máu ở các bộ phận khác (nhất là động mạch vành), dễ gây thiếu máu cục bộ ở tim và gây ra các cơn đau thắt ngực hay nhồi máu cơ tim.



Mặc quần áo bó sát khi ngủ



Các nghiên cứu tiết lộ rằng ngủ mà không mặc quần áo có thể góp phần vào chất lượng giấc ngủ của bạn. Nó giúp bạn thư giãn trong khi ngủ cũng như thúc đẩy giảm cân. Mặc quần áo bó sát hoặc ôm khít, bao gồm cả đồ lót làm tăng nhiệt độ cơ thể. Nó cũng ảnh hưởng đến việc tiết melatonin, một loại hormone giúp ngủ ngon.

Thói quen tốt trước khi đi ngủ

Ngâm chân bằng nước ấm