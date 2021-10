Những thí sinh trượt đại học đáng tiếc nhất mùa tuyển sinh 2021

Ngay sau khi biết điểm chuẩn vào các trường đại học trên cả nước, dư luận xôn xao trước thông tin nhiều thí sinh đạt từ 29,5 điểm trở lên vẫn không trúng tuyển nguyện vọng nào.

55 thí sinh 29,25 điểm vẫn trượt vì điểm học bạ thấp

Cục Đào tạo, Bộ Công an vừa qua đã phải rà soát danh sách các thí sinh để kiểm tra cụ thể từng trường hợp và xác định, 58 thí sinh đăng ký xét tuyển vào các trường công an ở nguyện vọng 1 đều đạt từ 29,25 trở lên (theo cách tính điểm của Bộ GD-ĐT) và không trúng tuyển vào các trường đã đăng ký.

Cụ thể, trong số này có 55 thí sinh nam đều là chiến sĩ nghĩa vụ công an tại ngũ. Những thí sinh này tuy có điểm thi cao vượt trội, nhưng lại không đủ điều kiện để xét tuyển đại học do không đảm bảo tiêu chuẩn về học lực mà Bộ Công an yêu cầu. Điểm học bạ của những em này có môn trong tổ hợp đăng ký xét tuyển chỉ dưới 6,5 điểm; kết quả học 3 năm THPT chưa cao.

Còn với 3 thí sinh nữ xét tuyển vào Học viện Chính trị Công an nhân dân theo tổ hợp C00, do năm nay ở tổ hợp này chỉ tuyển duy nhất 1 thí sinh nữ, khiến tỉ lệ chọi là 1/314. Vì vậy, điểm trúng tuyển với thí sinh nữ theo tổ hợp này rất cao.

Đây là những trường hợp trượt rất đáng tiếc. Tuy nhiên, Cục Đào tạo khẳng định, không có tình trạng bỏ lọt thí sinh đạt điểm cao nhưng không trúng tuyển.

Đủ điểm đỗ Bách khoa nhưng trượt vì tiêu chí phụ

Trong khi đó, 67 thí sinh khác dù đạt điểm chuẩn vào Trường ĐH Bách khoa Hà Nội nhưng vẫn không được công nhận trúng tuyển do không đáp ứng điều kiện xét tuyển.