Những thành tựu khoa học hỗ trợ điều trị ung thư

Your browser does not support the audio element.

Những bước tiến trong việc điều trị bệnh ung thư trên Thế giới

Nhiều năm trước, toàn nhân loại không thể hình dung được những tiến bộ cũng như tốc độ khám phá liệu pháp điều trị ung thư khiến hầu hết các bệnh nhân đều không có cơ hội được chữa khỏi. Trong những năm trở lại đây, các nhà khoa học đã nghiên cứu và nâng cao các phương pháp chữa bệnh, từ đó đã khám phá ba khía cạnh trong việc điều trị ung thư - hóa trị, phẫu thuật và xạ trị.

Hay mới gần đây, các nhà khoa học của Israel vừa công bố một công trình nghiên cứu ngăn chặn thành công các tế bào ung thư phát triển, bằng cách thay đổi hệ vi sinh vật đường ruột. Đây là lần đầu tiên thế giới áp dụng thành công liệu pháp thay đổi hệ vi sinh vật trong đường ruột để tạo ra vi sinh vật "chiến đấu" và đẩy lùi khối u ung thư. Hiện tại, thử nghiệm cho thấy liệu pháp này chỉ có hiệu quả đối với 40 - 50% số bệnh nhân. Tuy nhiên, các nhà khoa học tin rằng trong tương lai sẽ có thêm nhiều bệnh nhân được hỗ trợ để chống chọi hiệu quả với căn bệnh gây tử vong hàng đầu thế giới này.

Các nhà khoa học trên Thế giới đang tiếp tục nghiên cứu phương pháp điều trị ung thư

Sự ra đời của các phương pháp này đã đánh dấu một bước tiến mới trong quá trình điều trị bệnh ung thư, từ đó giúp thêm nhiều bệnh nhân có cơ hội khỏi bệnh.