Những tảng đá cổ và lâu đài cổ tích vào danh sách di sản UNESCO

Tháng 8 năm ngoái, Ủy ban Di sản Thế giới của UNESCO đã bổ sung 26 di sản văn hóa và tự nhiên mới vào Danh sách Di sản Thế giới trong phiên họp lần thứ 46 tại Riyadh. Các bổ sung này gồm 2 di sản mở rộng, 20 di sản văn hóa, 5 di sản tự nhiên và 1 di sản hỗn hợp.

Danh sách này ghi nhận các địa điểm có giá trị nổi bật toàn cầu, nhằm đảm bảo việc bảo vệ thông qua hợp tác quốc tế. Việc được công nhận không chỉ mang lại uy tín mà còn tạo điều kiện tiếp cận hỗ trợ kỹ thuật, tài chính cho công tác bảo tồn, đồng thời gia tăng sự hiện diện và cơ hội phát triển du lịch.

Trong số các di sản mới đáng chú ý có Quần thể đá Carnac ở Pháp, các lâu đài của vua Ludwig II tại Bavaria (Đức) và các trung tâm cung điện Minoan ở đảo Crete (Hy Lạp).

Lâu đài “Người đẹp ngủ trong rừng” đón du lịch đại chúng

Trong cuộc họp tại Paris tuần trước, Ủy ban Di sản Thế giới đã chính thức công nhận các lâu đài Neuschwanstein, Herrenchiemsee, Linderhof và Biệt thự hoàng gia tại Schachen của Đức là Di sản Thế giới của UNESCO. Các di tích này nâng tổng số di sản được UNESCO công nhận của Đức lên 54.