Những tấm ảnh cưới xem là bật cười của thập niên 1980 - 1990

Mới đây, trên một diễn đàn của những thế hệ 6X, 7X chia sẻ về những tấm hình cưới của các cặp vợ chồng chụp vào những năm thập niên 80 - 90 của thế kỷ trước. Những shot hình cưới độc lạ khiến nhiều trẻ người thích thú, những người từng trải thì rưng rưng nhớ về một thời đã in đậm trong ký ức họ.

Trong những tấm ảnh cưới này, phong cách trang điểm khá giống nhau: Cô dâu với đôi mắt được vẽ đậm nét, nhấn thêm nhũ xanh cùng đôi môi đỏ mọng, gương mặt trắng tinh. Chú rể cũng được chau chuốt với mái tóc vuốt ngược, có người còn được to son môi đỏ chót.

Địa điểm chụp ảnh được ưa chuộng chính là giường tân hôn hoặc tiệm chụp ảnh với phong cách... một ngàn chín trăm hồi đó.

Những bức ảnh được chia sẻ rất đặc trưng, khiến nhiều người cùng thời bồi hồi nhớ lại những tháng ngày khởi đầu hôn nhân của chính mình.

Những tấm ảnh cưới ấn tượng được chụp vào những năm thập niên 1980 - 1990 thường được ghép hình với lá trầu, nhẫn cưới, hoa đồng tiền...; cô dâu chú rể trang điểm đậm.

Với chị Song Mai (Hưng Yên) khoe tấm ảnh cưới hiếm hoi chị còn giữ được lúc vợ chồng chị chụp cùng cha mẹ. Chị cho biết, đám cưới diễn ra năm 1989, lúc đó chị đã thuê được bộ váy cưới trắng tinh, còn ông xã thì có bộ vest. Tại thời điểm ấy, trang phục cưới của họ được xem là sang trọng, thời thượng.

Bức ảnh cưới của vợ chồng chị Mai

Trong khi đó, chị Nguyễn Từ (Thanh Hóa) khiến mọi người thích thú với tấm ảnh cưới cực kỳ ấn tượng: hình cô dâu chú rể được in lọt thỏm trên một chiếc ly.

“Hồi đó ai cũng in hình cưới vào chiếc ly, lá trầu, hình trái tim hoặc là khay trầu cau với ý nghĩa là cuộc sống vợ chồng khi nào cũng viên mãn, tràn đầy. Mình phải in ra và bảo quản kỹ lắm mới còn giữ được tới hôm nay”, chị Từ chia sẻ.

Tấm ảnh cưới quý giá được chụp vào năm 1993 của chị Nguyễn Từ

Chị Ngọc Khánh (Yên Bái cũ) không khỏi cười ngất mỗi lần xem lại ảnh cưới của vợ chồng chụp vào những năm đầu thập niên 1980. Chị cho biết, ảnh cưới chụp hoàn toàn bằng máy cơ và phải chụp trước cả mấy tháng vì chờ rửa ảnh rất lâu.

"Hồi đó thợ chụp ảnh hiếm và đắt lắm, phải dịp rất quan trọng như ngày cưới mới dám chụp", chị Ngọc Khánh cho biết và tự hào khoe: "Chồng mình hồi đó có bộ ria mép lại là tên Hùng nên thường được mọi người gọi là Lý Hùng (diễn viên điện ảnh nổi tiếng thời đó). Mình cũng mê ổng vì độ đẹp trai".

Tấm ảnh cưới của vợ chồng chị Ngọc Khánh

Không chỉ vậy, câu chuyện về những bộ ảnh cưới này được các chị, em cực kỳ thích thú, họ chia sẻ hàng loạt tấm ảnh cưới mang đậm phong cách thời trẻ của mình.

Cùng xem lại những tấm ảnh cưới của thế hệ "đàn anh, đàn chị" ngày xưa dưới đây: