Những “sứ giả” mang tiếng Việt đến với nước Ý

Bạn Phạm Hùng Vương, đến từ quê hương Thái Bình, hiện là Nghiên cứu sinh sau Tiến sĩ tại Đại học Ca'sfocari, tâm sự: tôi có mối quan hệ thân thiết với các thày cô giáo và các sinh viên Đại học Ca'sfocari. Tôi rất tâm đắc cách dậy tiếng Việt ở đây. Cách dạy tiếng Việt ở đây luôn cuốn hút các sinh viên Italia. Tôi cũng học ít nhiều ở đây và thỉnh thoảng dạy cho các bạn đồng nghiệp người Ý và một số bạn quốc tế những câu tiếng Việt đơn giản để giao tiếp. Các bạn rất hào hứng học do đã tìm hiểu và được nghe kể về du lịch Việt, ẩm thực Việt, và đặc biệt là đất nước của Hồ Chí Minh. Các bạn rất thích tham gia các hoạt động ngoại khóa như: nấu ăn, biểu diễn văn nghệ do các bạn cảm thấy mới mẻ và hiếu kỳ với ẩm thực và văn hóa Việt. Tôi nghĩ không nên quá nặng nề tổ chức các sự kiện to tát, chúng ta nên đi từng những việc tưởng chừng nhỏ nhưng lại thúc đẩy hữu hiệu quan hệ hữu nghị hai nước. Ví dụ, tăng cường quảng bá văn hóa, ẩm thực, và các cơ hội thực tập làm việc ở Việt Nam để các bạn cảm thấy có thể sử dụng tiếng Việt sau khi tốt nghiệp. Việc quảng bá có thể thông qua việc trao đổi giữa các Hội Hữu nghị của 2 nước (Hội hữu nghị Ý- Việt và Hội hữu nghị Việt- Ý) để con em các bạn bè người Ý biết đến nhiều hơn và lan tỏa ảnh hưởng. Các cơ hội thực tập và làm việc có thể thông qua liên kết giữa các trường đại học hai bên Ý- Việt và các doanh nghiệp Việt Nam- Ý để tạo ra những trao đổi ngắn hạn giữa 2 nước.

Sinh viên Nguyễn Thị Hiền Thảo tặng Trưởng đoàn công tác bức tranh "Dòng chảy Việt- Ý".

Ảnh: Bức tranh dòng chảy Viêt- Ý.

Sinh viên Nguyễn Thị Hiền Thảo, đến từ thành phố Hải Phòng. Hiện đang học tại khoa Quản trị Kinh Doanh của trường Đại học Ca'sfocari, cho biết: Sinh viên Việt Nam theo học ở đây không nhiều. Song chúng em luôn biết cách đoàn kết, đùm bọc nhau, hướng về Tổ quốc, tự giác học giỏi và chấp hành nghiêm pháp luật của nước sở tại. Em đã vận động cùng nhiều bạn khác tự giác tìm cách truyền bá tiếng Việt trong cộng đồng con em người Việt và luôn gắn kết với các thày cô, cũng như các sinh viên Ý đang học tiếng Việt trong các sự kiện quảng bá văn hoá Việt Nam tại Italia nói chung và thành phố Venice nói riêng. Khi được biết Đoàn công tác Việt Nam đến thăm nhà trường em vui mừng và phấn khởi đến mức mấy hôm lâng lâng đến khó tả. Là người rất thích hội hoạ, lại vinh dự được cùng các sinh viên tham gia đón Đoàn nên em đã ý thức và giành thời gian để vẽ một bức tranh tặng Bác Trưởng đoàn. Bức tranh mang tên : "Dòng chảy Viêt - Ý.". Qua bức tranh này, em muốn gửi tới thông điệp diễn tả tâm nguyện của những du học sinh tại Ý luôn hướng về quê nhà, hội nhập thành công, đồng thời vẫn giữ gìn được bản sắc văn hóa Việt Nam. Luôn hướng về Tổ quốc thân yêu với niềm mơ ước học tập tốt, học hỏi được nhiều kiến thức mới nơi xa xứ.

Những điều mà các bạn sinh viên tâm sự hoàn toàn đúng thực tế. Trực tiếp trao đổi với Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Trọng Nghĩa dẫn đầu, các phát biểu của lãnh đạo trường Đại học Ca’ Foscari tại Venice đều khẳng định, bộ môn tiếng Việt đã, đang phát triển tốt. Nhà trường sẽ toàn tâm, toàn ý ủng hộ duy trì và phát triển bộ môn tiếng Việt tại đây. Các sinh viên theo học tiếng Việt rất yêu quý Việt Nam nên rất chăm chú học và miệt mài tìm hiểu văn hoá Việt.

Giáo sư Richard Trần Quang Anh. (Ảnh: Trần Đức Anh).

Cô Lê Thị Bích Hường tự hào, chia sẻ thêm: chúng tôi rất vui mừng vì đã duy trì và phát triển lớp tiếng Việt trong 4 năm qua. Và chúng tôi rất vui mừng khi bộ môn năm 2022 đã có những cử nhân tiếng Việt đầu tiên tốt nghiệp. Những thành công của chúng tôi mới chỉ là bước đầu. Có được thành công đó là công lao của cả một tập thể. Đó là những đóng góp quan trọng của thầy trưởng khoa Marco Ceresa, của thày Trần Quang Anh đã tạo dựng bộ môn.

Như đã tâm sự, chúng tôi làm tất cả những gì có thể để gieo được con chữ tiếng Việt trên đất bạn, và để nhiều bạn Ý hiểu về truyền thống văn hoá của dân tộc Việt Nam ta. Và nguồn động viên lớn nhất là thành quả học tập và những lời cảm ơn chân thành từ các em sinh viên Ý: “ Tôi xin cám ơn Giáo sư Richard Trần Quang Anh và cô giáo Hường đã luôn theo sát chúng tôi trong 3 năm qua. Với sự giảng dạy của mình, các thầy cô đã làm cho chúng tôi say mê tiếng Việt và tham gia vào các sự kiện văn hóa như thế này. Tiếng Việt rất khó so với người Ý nhưng nhưng cô Hường đã giúp chúng tôi trong việc phát âm và truyền cảm hứng cho chúng tôi khám phá những điều mới mẻ về đất nước Việt Nam. Khi tham gia vào các sự kiện như thế này, ngoài học các kiến thức cơ bản, chúng tôi còn được vui đùa, nhập vào các vai khác nhau và làm cho chúng tôi như cảm thấy đang được ở Việt Nam thật sự …” ( trích bài phát biểu của em Valentina Granata nhân sự kiện Hồn Việt, tháng 02 năm 2022).

“… Tôi thích học tiếng Việt hơn một số tiếng châu Á khác. Vì thích tiếng Việt nên chỉ trong một vài tháng lớp của tôi đã diễn được kịch Kiều. Tôi nghĩ đó là một cách tốt để ham thích tiếng Việt. Tôi rất vui học tiếng Việt tại Venice!” ( trích bài văn của em Tommaso Becchi)