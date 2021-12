Những show hẹn hò gây sửng sốt nhất trong năm 2021

Your browser does not support the audio element.

"Naked and Afraid of Love" (Khỏa thân và sợ yêu)

Show "Naked and Afraid of Love" (Khỏa thân và sợ yêu) (Ảnh: New York Post).

Đây là show xây dựng dựa trên ý tưởng của show sinh tồn "Naked and Afraid" đưa thêm vào ý tưởng hẹn hò. Những người độc thân sẽ xuất hiện khỏa thân trên một vùng miền hoang vắng. Họ sẽ cùng nhau trở về phong cách sống săn bắn, hái lượm, sẽ sống hồn nhiên như thể những... Adam và Eva.

Trong quá trình thích nghi với cuộc sống sinh tồn ấy, những mối thiện cảm bắt đầu nảy sinh. Các người chơi tham gia sẽ vừa phải học cách sinh tồn như tự tạo ra lửa, đi kiếm thức ăn trong tự nhiên, dựng lều lán và vừa tìm kiếm những cơ hội... hẹn hò.

"FBoy Island" (Đảo FBoy)