Những sản phẩm đắt khách trong ngày đầu năm mới

"Đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi” là phong tục tập quán của người Việt trong năm mới. Người xưa quan niệm muối là thứ xua đuổi tà ma và đem lại nhiều may mắn. Đồng thời, vị của muối cũng tượng trưng cho sự đậm đà của tình cảm gia đình. Do đó, mua muối đầu năm là mua về sự hanh thông, nồng ấm.

Ngày đầu năm, mua những thứ tạo ra lửa như bao diêm, bật lửa… được cho là may mắn vì ngọn lửa mang lại sức sống rực rỡ, ấm áp. Đặc biệt, người làm ăn thường tặng bật lửa cho đối tác như một món quà ý nghĩa.

Theo đó, bật lửa, bao diêm trở thành mặt hàng khá hút khách trong ngày đầu năm mới.

Vàng

Mua vàng lấy may dịp đầu năm là thói quen của nhiều người Việt. (Ảnh minh họa: Vietnamplus)

Mua vàng cầu may dịp đầu năm mới là một nét văn hóa tín ngưỡng dân gian của người Việt. Mua vàng vừa để tích trữ tài sản vừa giàu ý nghĩa văn hóa tâm linh, cầu may cho cả năm được no đủ sung túc.

Do đó, cứ vào ngày vía Thần Tài (ngày mùng 10 tháng Giêng) người dân thường xếp hàng từ sáng đến tối để mua vàng. Thậm chí, có người sợ ngày vía Thần Tài đông còn mua vàng từ sớm, ngay những ngày đầu năm mới.