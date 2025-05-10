Những sân bay nào bị ảnh hưởng trực tiếp bởi bão Matmo?

Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi các đơn vị trong ngành triển khai trực ban 24/24 nhằm ứng phó với bão số 11 Matmo.

Cục Hàng không Việt Nam cho biết, 3 sân bay chịu ảnh hưởng trực tiếp gồm Vân Đồn, Cát Bi và Nội Bài. Các cảng hàng không Thọ Xuân, Vinh, Điện Biên cũng được khuyến cáo chủ động cập nhật thông tin, đề phòng khi bão diễn biến bất thường.