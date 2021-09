Những sai lầm nghiêm trọng khi ăn cá, hủy hoại cơ thể bạn

Ăn cá hoang dã

Nhiều người thích đánh bắt cá ngoài tự nhiên nên sau khi bắt được cá về là nướng rồi ăn ngay, cách làm này thực sự rất sai lầm.

Cá sống ngoài tự nhiên không an toàn như cá được nuôi trồng do chúng ta không thể đảm bảo được những con cá này có an toàn trong môi trường sống hay không, liệu môi trường sống của chúng có bị ô nhiễm, một số kim loại nặng hoặc chất độc hại có thể tích tụ trong thịt cá hay không...

Nếu ăn phải những loại cá như vậy, bạn rất dễ bị ngộ độc thực phẩm, trường hợp nghiêm trọng có thể gây nguy hiểm đến sức khỏe của chúng ta.

Mase (Tổng hợp)

Theo VietNamnet