Những sai lầm khiến người khởi nghiệp thất bại

Bản thân bà Thủy từng là một cán bộ giàu triển vọng trong một cơ quan nhà nước, sau đó đã mạnh dạn bước ra khỏi vùng an toàn và đảm nhận một số vị trí quản lý cấp cao trong những tập đoàn lớn với mức thu nhập đáng mơ ước. Tuy nhiên, năm 2014 bà Thủy lại một lần nữa bước ra khỏi vùng an toàn để khởi nghiệp bằng việc thành lập Lawlink Việt Nam.

Theo Luật sư, người khởi nghiệp phải luôn sẵn sàng bắt tay làm mọi việc dù là nhỏ nhất, phải là “Chief Everything Officer” (cách gọi vui của bà Thủy khi nói về chức danh CEO - Chief Executive Officer); phải có đam mê, nhưng cũng phải luôn thực tế, luôn chủ động nắm bắt sát diễn biến thực tế cuộc sống thay đổi bên ngoài, luôn linh hoạt để đáp ứng với những thay đổi bên ngoài đó.

CEO của startup phải là “Chief Everything Officer”

Theo bà Thủy, người khởi nghiệp cần giữ tinh thần không bao giờ ngừng học hỏi từ những việc nhỏ nhất. Ngay cả khi đã là một chuyên gia trong lĩnh vực nào đó rồi thì thế giới vẫn có sự vận động thay đổi không ngừng và phải luôn học hỏi để tiếp cận.

“Mình làm “Chief Everything Officer” thì một ngày sẽ ra khỏi cái “Chief Everything Officer” đó, nhưng hãy xác định 2 năm đầu khởi nghiệp là phải làm “Chief Everything Officer”. Anh có thể có nhiều đêm mất ngủ vì mấy tháng không có hợp đồng, trong khi túi tiền của mình thì cạn dần, nhân viên của mình thì có thể làm sai đối với khách hàng, những sự cố có thể xảy ra bất kỳ lúc nào mà mình không thể kiểm soát được.”

Đừng tưởng đối tác dễ dãi mà không kiện mình Dưới góc nhìn của một chuyên gia pháp lý, lời khuyên của Luật sư Lê Thị Thủy dành cho người khởi nghiệp là cần phải nắm rõ luật chơi khi tham gia bất kỳ cuộc chơi nào. Không cho phép mình dễ dãi khi đối tác quá…dễ dãi với mình.

“Chúng ta hợp tác với ai, dù là bạn bè hay người thân trong gia đình, hay với một nhà đầu tư rót vốn, tất cả đều phải được ghi thành văn bản. Đừng bao giờ quên người ta có thể dễ dãi với chúng ta, yêu thương chúng ta, sẵn sàng giúp đỡ chúng ta, có thể bỏ qua cho những lỗi lầm của chúng ta mà một ngày nào đó họ không khởi kiện chúng ta.”

Giáo sư Phan Văn Trường – Cố vấn Chính phủ Pháp về Thương mại Quốc tế, Người sáng lập hệ sinh thái Cấy Nền tại Việt Nam – cho rằng điều quan trọng nhất khi khởi nghiệp là đối tác khởi nghiệp cùng mình và khách hàng của mình.