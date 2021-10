Những quyết định bước ngoặt trong kiểm soát dịch Covid-19

Đến tháng 8 tình hình dịch bệnh tại TP.HCM và nhiều tỉnh thành phía Nam vẫn trong tình trạng “báo động đỏ”, một cuộc họp các lãnh đạo chủ chốt đã diễn ra vào ngày 24/8 với sự tham dự của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Thủ tướng Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng.



Trong các nội dung quan trọng được kết luận, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có nhấn mạnh đến việc “hoàn thiện các phương án, kịch bản phòng, chống dịch phù hợp với tình hình mới, ngăn chặn không để dịch lan rộng”.



Cùng với đó là khẩn trương tập trung triển khai chiến lược vắc xin, đặc biệt là việc cung ứng, tổ chức tiêm vắc xin tại các địa phương, nhất là các địa bàn trọng điểm đang có dịch bùng phát mạnh, như TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An....



“Sớm thực hiện tiêm vắc xin diện rộng để giảm thiểu tác động tiêu cực của dịch bệnh”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ.



Các lãnh đạo chủ chốt cũng thống nhất chủ trương với các kiến nghị của Chính phủ về các giải pháp huy động lực lượng, bổ sung nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch…



Chỉ thị 16, rồi 16+



Kể từ khi đợt dịch thứ 4 bùng phát, các cuộc họp của Chính phủ, Thủ tướng về công tác phòng chống dịch Covid-19 trở nên dày đặc, bất kể là thứ 7 hay Chủ nhật. Có thời điểm gần như ngày nào Thủ tướng cũng chủ trì họp, hôm thì họp Thường trực Chính phủ, lúc thì với các bộ ngành; khi thì trực tuyến với các tâm dịch địa phương, lúc xuống thực địa...Khi biểu dương địa phương, cách làm này, lúc lại phê bình lãnh đạo địa phương khác...



Vì mục tiêu bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân là trên hết và trước hết, đã có những thời điểm, không ít lần Thủ tướng phải đưa ra những quyết định vô cùng khó khăn.



Đó là khi, Thủ tướng đồng ý áp dụng Chỉ thị 16 trên toàn TP.HCM từ 0h ngày 9/7. Đó là lúc, người đứng đầu Chính phủ đặt bút ký Công văn ngày 17/7 về việc thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch tại một số địa phương.



Cùng với TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai đã thực hiện giãn cách, Thủ tướng đồng ý bổ sung thêm một số tỉnh thành: Cần Thơ, Bình Phước, Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tiền Giang, Long An, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Bến Tre, Hậu Giang, An Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh, Cà Mau, Kiên Giang.



Tiếp theo sau đó là những quyết định không ai mong muốn nhưng bắt buộc phải làm – gia hạn và nâng cấp độ giãn cách xã hội.



Công điện 1063 về phòng chống dịch Covid-19 của Thủ tướng ban hành ngày 31/7 yêu cầu 19 tỉnh phía Nam tiếp tục giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 thêm 14 ngày.



Thủ tướng yêu cầu 19 địa phương đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị số 16 phải thực hiện nghiêm, nhất quán theo phương châm chỉ có thể thực hiện cao hơn, sớm hơn phù hợp theo tình hình thực tiễn tại địa phương.



Lúc này yêu cầu xét nghiệm diện rộng được chỉ đạo và thực hiện. Thủ tướng nói rõ:“Tất cả các giác quan của chúng ta, mắt nhìn, mũi ngửi, lưỡi nếm, tai nghe, tay sờ đều không phát hiện được virus, khám lâm sàng cũng không phát hiện được sớm. Vậy thì cách duy nhất để tìm ra virus là xét nghiệm”.



Ông nói thẳng tại một cuộc họp Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long phải chịu trách nhiệm về việc này. Số lượng ca mắc ngoài cộng đồng được phát hiện cùng với việc các địa phương tập trung tối đa bóc tách F0 khỏi cộng đồng, có những biện pháp điều trị phù hợp, thích ứng tốt hơn với diễn tiến đã góp phần đẩy lùi dịch bệnh.

TP.HCM những ngày siết chặt giãn cách xã hội. Ảnh: Thanh Tùng

Cùng với việc kiểm soát nghiêm ngặt, người đứng đầu Chính phủ lưu ý thực hiện ngay các biện pháp hỗ trợ cần thiết về đời sống, y tế để người dân an tâm “ai ở đâu ở đấy”. “Tuyệt đối không để người dân di chuyển khỏi tỉnh, thành phố nơi cư trú từ sau ngày 31/7 tới khi hết giãn cách”, có cách thức đón dân về quê một cách chủ động, nhân văn, có kiểm soát.



Hơn 1 tháng thực hiện giãn cách xã hội, dịch bệnh có chiều hướng giảm tại 13/23 địa phương thực hiện giãn cách xã hội. Tuy nhiên, dịch bệnh có thể bùng phát bất cứ khi nào, ở bất cứ đâu.



Vì vậy, để nhanh chóng ngăn chặn, đẩy lùi, kiểm soát dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân là trên hết, trước hết, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký ban hành Công điện số 1102 ngày 23/8 về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên toàn quốc.



Trong đó, Thủ tướng nhấn mạnh đến việc lấy xã, phường, thị trấn là “pháo đài”, người dân là “chiến sĩ”, là trung tâm phục vụ, là chủ thể phòng, chống dịch.



Sự tham gia, chấp hành, tuân thủ quy định của người dân đóng vai trò quyết định thành công trong phòng, chống dịch; đây là trách nhiệm, là nghĩa vụ và quyền lợi của mỗi người dân để bảo vệ sức khỏe cho chính mình, gia đình mình và cộng đồng. “Chiến thắng dịch bệnh là chiến thắng của nhân dân”.



Đối với các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội, Thủ tướng yêu cầu thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16. Đối với địa phương thực hiện tăng cường giãn cách xã hội như: TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, ngoài thực hiện nghiêm các quy định của Chỉ thị số 16, Thủ tướng yêu cầu người dân không ra khỏi nhà, “ai ở đâu ở đó”, cách ly người với người, nhà với nhà, xã phường với xã phường… và phải bảo đảm các yêu cầu y tế, lương thực, thực phẩm, dịch vụ thiết yếu và trật tự an toàn xã hội cho Nhân dân ngay tại xã, phường, thị trấn.



Chuyển hướng chống dịch



Trong lúc “nước sôi lửa bỏng”, người đứng đầu Chính phủ đã không ngại ngần đi thẳng vào tâm dịch để “chỉ huy”. Từ Bắc Giang, Bắc Ninh, TP.HCM đến Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An… Thủ tướng đều có mặt trực tiếp kiểm tra tình hình, từ đó đưa ra những chỉ đạo, điều hành chống dịch hiệu quả hơn.



Những cuộc gọi lúc nửa đêm, những chuyến vi hành xuống tận cơ sở, những câu hỏi truy vấn bất ngờ đến lãnh đạo địa phương của người đứng đầu Chính phủ đã giúp cho công tác phòng chống dịch từ Trung ương đến địa phương không thể lơ là, chủ quan.