Những quy định đáng chú ý nhất có hiệu lực từ tháng 5

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 05/2022 sửa đổi, bổ sung Quyết định 157/2007 về tín dụng đối với học sinh, sinh viên. Theo đó, tăng mức cho vay tối đa đối với học sinh, sinh viên lên 4 triệu đồng/tháng từ ngày 19/5 (hiện nay, mức vay vốn tối đa đối với học sinh, sinh viên là 2,5 triệu đồng/tháng).

Ngoài ra, Quyết định số 05/2022 còn sửa đổi đối tượng cho vay vốn đối với học sinh, sinh viên là thành viên của hộ gia đình thuộc một trong các đối tượng, cụ thể:

- Hộ nghèo theo chuẩn quy định của pháp luật;

- Hộ cận nghèo theo chuẩn quy định của pháp luật;

- Hộ có mức sống trung bình theo chuẩn quy định của pháp luật.

Đăng ký xe máy tại công an xã, phường; quy định mới về phạt nguội

Được đăng ký xe máy tại công an xã, phường, thị trấn từ ngày 21/5 là nội dung đáng chú ý tại Thông tư số 15/2022/TT-BCA quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Theo đó, công an xã, phường, thị trấn đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nghiệp quân đội, cá nhân trong nước có trụ sở hoặc nơi thường trú tại địa phương mình và cơ quan, tổ chức, cá nhân người nước ngoài, của dự án, tổ chức kinh tế liên doanh với nước ngoài tại địa phương mình.

Đồng thời tổ chức thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe hết niên hạn sử dụng, xe hỏng không sử dụng được của cơ quan, tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc nơi thường trú tại địa phương.

Giấy đăng ký xe mô tô, xe máy (Ảnh minh họa).

Cũng theo Thông tư 15/2022, người bị phạt nguội ở huyện khác sẽ không cần phải quay lại nơi vi phạm giải quyết phạt nguội. Cụ thể, Bộ Công an quy định khi xác minh được người bị phạt nguội mà người đó không cư trú tại địa bàn cấp huyện nơi cơ quan công an đã phát hiện vi phạm thì kết quả phạt nguội sẽ được gửi về cho công an nơi người vi phạm cư trú để giải quyết và xử lý vi phạm:

- Gửi cho công an xã: Nếu lỗi vi phạm thuộc thẩm quyền xử phạt của trưởng công an cấp xã.

- Gửi cho công an huyện: Nếu lỗi vi phạm không thuộc thẩm quyền xử phạt của trưởng công an cấp xã hoặc thuộc thẩm quyền xử phạt của trưởng công an cấp xã nhưng công an xã chưa được trang bị hệ thống mạng kết nối.

Lúc này, cơ quan công an nơi người vi phạm cư trú sẽ mời người đó đến trụ sở để giải quyết vụ việc. Theo quy định hiện hành, nếu bị phạt nguội, người vi phạm vẫn phải đến tận trụ sở công an nơi phát hiện vi phạm để làm việc dẫn tới việc nhiều người ở tỉnh khác, phải quay lại quãng đường cả trăm km để nhận quyết định xử phạt.