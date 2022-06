Những quy định đáng chú ý có hiệu lực từ tháng 6

Dừng thu phí thủ công trên cao tốc Hà Nội- Hải Phòng từ 1/6

Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, từ ngày 1/6/2022, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng sẽ dừng thu phí thủ công và chính thức thí điểm 100% thu phí điện tử không dừng (ETC) đối với ô tô di chuyển trên tuyến cao tốc này.

Theo đó, từ 1/6, các phương tiện không dán thẻ ETC hoặc có dán nhưng tài khoản không đủ tiền để lưu thông mà cố tình đi vào cao tốc Hà Nội - Hải Phòng là hành vi vi phạm giao thông và sẽ bị lực lượng chức năng xử phạt hành chính.

VETC cho biết sẽ hỗ trợ các xe gặp sự cố để không xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông tại trạm thu phí cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Căn cứ điểm c khoản 4 Điều 5 Nghị định 100/2019, sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 123/2021 của Chính phủ, mức phạt đối với người điều khiển ô tô sẽ là từ 2-3 triệu đồng, đồng thời bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1-3 tháng.

Để đảm bảo tất cả các chủ xe chưa kịp dán thẻ di chuyển qua cao tốc Hà Nội - Hải Phòng không phải quay đầu tránh gây ùn tắc, Công ty TNHH Thu phí tự động VETC đã bổ sung gần 200 nhân sự, tổ chức 15 điểm dán thẻ tại tất cả các trạm thu phí.

Đăng ký làm hộ chiếu phổ thông trực tuyến

Từ 1/6, người dân có thể khai cấp hộ chiếu phổ thông (không gắn chíp) qua cổng dịch vụ công Bộ Công an, thanh toán trực tuyến, nhận hộ chiếu qua bưu chính hoặc tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh.

Thực hiện Đề án của Chính phủ về "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030" (Đề án 06) và Quyết định số 10695/QĐ-BCA của Bộ trưởng Bộ Công an về việc phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 cung cấp trên cổng dịch vụ công của Bộ Công an năm 2022, Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Công an triển khai dịch vụ công trực tuyến cấp hộ chiếu phổ thông cho công dân Việt Nam ở mức độ 4.