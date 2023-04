Những quy định đáng chú ý có hiệu lực từ tháng 4

Bổ sung bệnh Covid-19 vào danh mục bệnh nghề nghiệp được hưởng BHXH

Đó là nội dung được nêu ra trong Thông tư 02/2023/TT-BYT của Bộ Y tế có hiệu lực từ 1/4, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 15/2016 quy định về bệnh nghề nghiệp được hưởng Bảo hiểm xã hội (BHXH).

Bệnh Covid-19 được bổ sung vào danh mục bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm và hướng dẫn chẩn đoán, giám định. Theo đó, bệnh Covid-19 nghề nghiệp là bệnh phát sinh trong quá trình lao động do người lao động phải tiếp xúc với vi rút SARS-CoV-2 có trong môi trường lao động.

Bác sĩ chăm sóc cho bệnh nhân mắc Covid-19 (Ảnh: H.K).

Yếu tố gây bệnh là do tiếp xúc với vi rút SARS-CoV-2 trong môi trường lao động và yếu tố gây bệnh phải được ghi nhận tại một trong các văn bản gồm: Biên bản xác định tiếp xúc nghề nghiệp với vi rút SARS-CoV-2; văn bản cử tham gia phòng chống dịch, phục vụ, cứu trợ người nhiễm vi rút SARS-CoV-2 do lãnh đạo đơn vị ký xác nhận, đóng dấu và các văn bản khác phù hợp do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp; đánh giá yếu tố tiếp xúc nghề nghiệp quy định tại Nghị định số 44/2016; biên bản xác nhận tiếp xúc với yếu tố có hại gây bệnh nghề nghiệp cấp tính theo Thông tư 28/2016 của Bộ Y tế về hướng dẫn quản lý bệnh nghề nghiệp.

Như vậy, danh mục bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm từ 34 bệnh, tăng lên thành 35 bệnh.

Bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai

Đây là nội dung đáng chú ý được nêu trong Thông tư 11/2022 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về bảo lãnh ngân hàng có hiệu lực thi hành từ ngày 1/4.