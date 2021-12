Những quý cô độc thân, giàu kếch xù của showbiz Việt

Bên cạnh những dự án nghệ thuật, chuyện tình cảm của Minh Hằng cũng được quan tâm không kém. Đầu năm nay, loạt ảnh thân thiết quá mức của Minh Hằng và Quốc Trường khiến công chúng đặt ra nghi vấn hẹn hò của cặp đôi. Tuy nhiên sau đó, nữ diễn viên đã nhanh chóng phủ nhận.

Ninh Dương Lan Ngọc

Dù sinh năm 1990 nhưng Ninh Dương Lan Ngọc đã sớm ghi tên vào hội những sao nữ độc thân, giàu có của V-biz. Là một trong những diễn viên năng nổ tham gia phim ảnh, quay quảng cáo và gameshow, Lan Ngọc đã có cuộc sống giàu có, sung túc ở tuổi 31.

Hiện nữ diễn viên sở hữu 2 căn hộ cao cấp tại TP.HCM và 2 xe hơi tiền tỷ. Ngoài ra cô thường xuyên sắm những món đồ hiệu tiền tỷ như quần áo, túi xách, giày dép, trang sức,... đến từ những nhà mốt có tiếng trên thế giới.

MV 'Người hãy quên em đi' của Mỹ Tâm

Phương Linh

Ảnh: FBNV