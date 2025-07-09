Những quả đặc sản phổ biến ở miền Tây, ra Bắc thành 'hàng hiếm'

Quả hồng nhung màu đỏ rực

Quả hồng nhung thoạt nhìn giống trái đào, vỏ đỏ rực, phủ lông tơ trắng, tỏa hương thơm dịu nhẹ. Loại quả này hiếm khi xuất hiện ở miền Trung và miền Bắc. Những quả to, vỏ đều màu có giá 100.000-150.000 đồng/kg.

Đây là đặc sản của xã Phú Tân và Phú Tâm huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng cũ, nay là xã Thuận Hòa và xã Phú Tâm, TP Cần Thơ. Quả hồng nhung không chỉ hút khách vì thịt mềm dẻo, thơm ngon, mà còn bởi cây được trồng hoàn toàn tự nhiên, ít sâu bệnh, không cần xử lý phân thuốc nên trái rất sạch.

Thịt của quả hồng nhung không giòn như đào mà mềm dẻo, chín cây sẽ ngọt đậm và thơm như thị. Tuy nhiên, loại quả này dễ dập, khó vận chuyển xa.

Trái hồng nhung khi chà sạch lông lộ ra phần vỏ đỏ thẫm đẹp mắt

Quả quách vỏ như mốc