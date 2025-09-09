Những phi vụ tuyệt mật khẳng định vai trò mũi nhọn của tình báo Ukraine DIU

Cách đây vài ngày, DIU đã công bố video ghi lại một cuộc đột kích Biển Đen, cho thấy máy bay không người lái đã tấn công nhiều mục tiêu. Đoạn video khẳng định rằng, ba năm rưỡi sau khi xung đột nổ ra, các cuộc tấn công của họ vẫn còn hiệu quả. Cơ quan này đã trở thành một lực lượng quốc phòng chủ chốt của Ukraine.

Ông Kyrylo Budanov - người đứng đầu Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine. Ảnh: Getty

Vai trò mũi nhọn của DIU

DIU được thành lập vào ngày 7/9/1992, một năm sau khi Ukraine tách khỏi Liên Xô, trở thành quốc gia độc lập. Hiện nay cơ quan này trực thuộc quyền quản lý của Bộ Quốc phòng Ukraine. Vai trò của DIU là thu thập, phân tích và cung cấp thông tin tình báo cho lãnh đạo Ukraine, đồng thời hợp tác với các đối tác ở các quốc gia khác, trong đó có CIA của Mỹ và MI6 của Anh. Các hoạt động của DIU bao gồm tình báo chiến trường, đột kích sau chiến tuyến của đối phương, tác chiến máy bay không người lái hải quân và tác chiến an ninh mạng.

Trong số các đội hình chiến đấu của DIU có Quân đoàn Quốc tế - "tập hợp quân nhân chuyên nghiệp từ khắp nơi trên thế giới” đến chiến đấu tại Ukraine. Những đơn vị khác bao gồm các đơn vị Timur, Ghosts, Wings và Kraken, các tiểu đoàn Shaman và Nobody, cũng như Nhóm tinh nhuệ số 13, các chuyên gia về máy bay không người lái hải quân được cho là đã nhiều lần tấn công tàu chiến, trực thăng và máy bay Nga.

"Đối với nhiều nền văn hóa, số 13 được coi là con số xui xẻo. Điều này có thể đúng đối với Nga", phát ngôn viên của DIU, ông Andrii Yusov cho biết.

Kể từ năm 2020, DIU nằm dưới sự chỉ huy của Trung tướng Kyrylo Budanov - người từng phục vụ trong ngành tình báo quân sự từ năm 2007. Ông thường xuyên trả lời phỏng vấn các phương tiện truyền thông phương Tây, thảo luận trực tiếp về nỗ lực tình báo của Ukraine.

Tên gọi chính thức của cơ quan này là Tổng cục Tình báo của Bộ Quốc phòng Ukraine. Trên trang web chính thức bằng tiếng Anh và trong các thông cáo báo chí của Bộ Quốc phòng Ukraine, cơ quan này được viết tắt là DIU. Trong khi đó, một số phương tiện truyền thông quốc tế lại sử dụng sai từ viết tắt là GUR.

Nhiệm vụ khởi đầu đặc biệt

Vào ngày đầu tiên của cuộc xung đột, các binh sỹ DIU cùng với Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine và các lực lượng khác đã bảo vệ Sân bay Hostomel ở Kiev. Nga đã điều lính dù đến chiếm giữ sân bay để làm bàn đạp cho một cuộc tấn công vào thủ đô, nhưng sự kháng cự quyết liệt của Ukraine đã ngăn cản kế hoạch chiếm Kiev trong ba ngày của Moscow.

Tại Biển Đen, vào năm 2022, các lực lượng đặc nhiệm DIU đã tham gia đánh chiếm lại Đảo Rắn, cắm cờ Ukraine trên hòn đảo này. Việc bảo vệ Hostomel và chiến dịch Đảo Rắn đã trở thành những ví dụ điển hình về sự táo bạo ban đầu của DIU trong cuộc chiến Nga-Ukraine.

Nhóm tinh nhuệ số 13 sau đó trở thành trung tâm trong chiến dịch tác chiến bằng phương tiện không người lái hải quân của Ukraine. Họ tấn công nhiều tàu Nga, trong đó có tàu ​​hộ tống Ivanovets, tàu đổ bộ Tsezar Kunikov và tàu tuần tra Sergey Kotov. Vào tháng 12/2024, máy bay không người lái Magura của họ đã phá hủy một trực thăng Mi-8 của Nga ở Crimea. Vào tháng 5/2025, đơn vị này tuyên bố sử dụng phương tiện không người lái được trang bị tên lửa không đối không bắn hạ hai máy bay chiến đấu Su-30 của Nga trên Biển Đen. Đây là đầu tiên trong lịch sử Ukraine, phương tiện không người lái hải quân phá hủy một máy bay trực thăng chiến đấu.

Những hoạt động táo bạo của DIU thời gian gần đây

Đơn vị đặc nhiệm Timur cho biết đã chặn đứng bước tiến của Nga tại khu vực Sumy vào đầu tháng 8/2025, tiến hành các cuộc đột kích sâu vào hậu phương của đối phương, với sự hỗ trợ của pháo binh, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái FPV và cận chiến.

DIU và đơn vị đặc nhiệm "Ghosts" đã tấn công một tàu hộ tống Buyan-M của Nga được trang bị tên lửa Kalibr trên Biển Azov vào ngày 28/8. Trước hết họ vô hiệu hóa radar của tàu và sau đó làm hỏng thân tàu, buộc con tàu phải từ bỏ hoạt động tuần tra. Vài ngày sau, DIU phóng một máy bay không người lái FPV từ khoảng cách hơn 350 km, tấn công một tàu Buyan-M khác.

Vào cuối tháng 8 và đầu tháng 9/2025, phía Ukraine cho biết, DIU đã thực hiện các cuộc tấn công liên tiếp vào các vị trí radar và phòng không của Nga tại bán đảo Crimea. Cuộc tấn công đầu tiên, do đơn vị đặc nhiệm Ghosts chỉ huy, đã phá hủy một số tài sản giá trị cao của Moscow trong đó có radar S-400 và thiết bị theo dõi không gian GLONASS. Vài ngày sau, DIU tiếp tục phá hủy các hệ thống radar như Nebo-M và Podlet-K1, tạo ra các điểm mù tạm thời trong hệ thống phòng không của Nga.

DIU cũng công bố video đa chiều quay vào ngày 5/9 về một cuộc đột kích trên Biển Đen, được thực hiện vào tháng 8. Cuộc đột kích đã phá hủy tàu tấn công BL-680, radar Harpoon-B và một đơn vị tác chiến điện tử Groza của Nga.

Các chiến dịch tuyệt mật nói trên đã nêu bật khả năng kết hợp thông tin tình báo, công nghệ và yếu tố bất ngờ của DIU trong các hoạt động tấn công.