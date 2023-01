Những nữ diễn viên được trả thù lao cao nhất năm 2022

Không chỉ ngập tràn hạnh phúc trong tình yêu với bạn trai “người nhện” Tom Holland, “cô gái vàng trong làng thời trang” Zendaya của chúng ta cũng gặt hái không ít thành công với điện ảnh.

Sau cơn sốt toàn cầu “Euphoria” vào đầu năm nay, nàng thơ của Valentino tiếp tục khiến mọi người ngưỡng mộ khi giành giải Emmys thứ hai trong sự nghiệp.

Cô tiếp tục khẳng định sức nóng của mình với dự án phim tennis “Challengers” của đạo diễn Luca Guadagnino.

Nhờ kỹ năng diễn xuất được mài giũa từ bé, cùng thành công của những bộ phim gần đây như “Spider-Man: No Way Home” và “Euphoria”, theo trang The Hollywood Reporter, trong dự án phim vừa qua Zendaya nhận về 10 triệu USD cho vai diễn của mình.

Dự kiến “Challengers” sẽ được ra mắt vào năm 2023.

2. Sandra Bullock - 10 triệu USD

Sao nữ đình đám Sandra Bullock cũng khép lại năm 2022 với những “thương vụ ăn nên làm ra” không kém.

Thành công của bộ phim “Speed” (1964) nhanh chóng đưa tên tuổi Sandra vào hàng ngũ những minh tinh hạng A của một trong những nền công nghiệp giải trí khắc nghiệt nhất hành tinh.

Liên tục xuất hiện trên các bảng xếp hạng danh giá suốt nhiều năm, sao nữ 58 tuổi từng được ghi danh vào sách kỷ lục Guinness với danh hiệu “Nữ diễn viên đắt giá nhất thế giới."