Những nơi tuyệt đối không được bấm còi xe, tài xế cần biết để tránh bị phạt nặng

Tiếng còi xe vốn là tín hiệu cảnh báo an toàn, nhưng tại nhiều nơi, đặc biệt ở đô thị, nó lại bị lạm dụng một cách vô tội vạ. Hành vi này không chỉ gây ô nhiễm tiếng ồn, làm giảm chất lượng sống của cộng đồng, mà còn phá vỡ sự bình tĩnh, tập trung của người tham gia giao thông khác.

Nhiều tài xế bấm còi không vì lý do khẩn cấp, mà để thúc giục, thể hiện sự bực bội hoặc đơn giản chỉ để “xả” tâm trạng. Ảnh minh hoạ: Car and Driver

Tại các khu vực gần bệnh viện, trường học, khu dân cư hay vào ban đêm, tiếng còi xe chói tai còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người bệnh, giấc ngủ của trẻ em và người già. Rộng hơn, việc bấm còi tùy tiện phản ánh thói quen lái xe thiếu kiềm chế, kém tôn trọng người khác, đi ngược lại nguyên tắc văn minh giao thông.

Nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam, đã quy định rõ các trường hợp được phép sử dụng còi và những nơi, thời điểm cấm dùng còi, đồng thời đưa ra mức phạt nghiêm khắc nếu vi phạm.

Cụ thể, Điều 21 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 có quy định về việc sử dụng tín hiệu còi xe như sau: