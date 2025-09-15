Những nhóm nghệ sĩ, vận động viên được ưu tiên mời tham gia dạy học tại trường

Đối với các môn học, hoạt động giáo dục trong chương trình phổ thông tổ chức buổi 1, nhà trường có thể mời chuyên gia và người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa – nghệ thuật, thể thao tham gia giảng dạy theo tiết học hoặc chuyên đề, bảo đảm kế hoạch giáo dục và yêu cầu cần đạt.

Đối với các hoạt động tăng cường, trải nghiệm, câu lạc bộ nghệ thuật, thể thao, kỹ năng sống, giao lưu văn hóa... được tổ chức vào buổi 2: Nhà trường có thể mời họ tham gia các hoạt động giáo dục theo kế hoạch giáo dục của nhà trường đã được phê duyệt.

Bộ GD-ĐT khuyến khích đa dạng hóa hình thức như chuyên đề, hội thảo, tập huấn, biểu diễn, thi đấu, giao lưu nghề truyền thống… nhằm gắn kết học sinh với thực tiễn, phát triển năng khiếu và khơi gợi cảm hứng học tập.