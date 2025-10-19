Những 'nhân vật bí ẩn' trong vụ đánh bạc hơn 106 triệu USD ở khách sạn Pullman

Như đã đưa, ngày 28/10, TAND TP Hà Nội sẽ đưa 141 bị cáo trong vụ đánh bạc 106 triệu USD tại khách sạn Pullman ra xét xử theo trình tự sơ thẩm. Quá trình điều tra vụ án này, Cơ quan điều tra nhận thấy có đối tượng tên Lương Trường Nam được King Club mở thẻ chơi với tên thẻ là “Mr Porsch” vào ngày 24/9/2020.

Từ ngày 26/2-10/4/2024, người đàn ông tên Nam đã đánh bạc 6 lần bằng hình thức chơi Roulette, lần chơi nhiều nhất là 67.350 USD (tương đương hơn 1,6 tỷ đồng); thua hơn 363 triệu đồng.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã gửi hình ảnh của người đàn ông này (thu được qua dữ liệu camera tại King Club) cho Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư để tra cứu, nhưng không xác định được thông tin cá nhân của ông ta.

Ngày 17/5/2025, Trương Xuân Danh, một bị can trong vụ án, cung cấp thông tin rằng có quen biết người tên Lương Trường N. - giám đốc một công ty, đồng thời là người từng đến King Club đánh bạc.