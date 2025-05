Những nguyên nhân chính khiến drone mất kiểm soát, rơi rụng khi bay trình diễn

Các màn trình diễn drone ánh sáng, sử dụng hàng loạt máy bay không người lái được lập trình sẵn để tạo hình ảnh 3D sống động trên bầu trời, đã trở thành điểm nhấn ấn tượng tại nhiều sự kiện ở Việt Nam trong những năm gần đây. Trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), màn trình diễn với hơn 10.500 drone dự kiến diễn ra trong tối nay (1/5) là một trong những sự kiện được người dân háo hức mong chờ nhất. Đây cũng là sự kiện trình diễn đạt kỷ lục nhất về số lượng drone được huy động. Tuy nhiên, sáng nay, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM đã ra thông báo ngừng buổi trình diễn này vì lý do kỹ thuật. Cụ thể, cơ quan này cho biết do nhiễu sóng trên diện rộng, có khả năng mất an toàn bay nên đơn vị tổ chức đã quyết định ngừng bay, thu hồi drone để đảm bảo an toàn.

Trước đó, tối qua, 30/4, sau màn bắn pháo hoa chào mừng lễ kỷ niệm, người dân bất ngờ khi được chiêm ngưỡng màn trình diễn drone trên bầu trời TPHCM. Tuy nhiên, chỉ sau đó ít phút, số lượng lớn drone mất kiểm soát và rơi rụng. Buổi biểu diễn kết thúc nhanh chóng.

Có thể nói, khác với bay đơn lẻ, các màn trình diễn drone với số lượng lớn lên tới hàng nghìn chiếc như sự kiện trên luôn tiềm ẩn những rủi ro gặp sự cố như drone bay lệch hướng, va chạm hoặc rơi rụng giữa chừng. Do công nghệ này mới xuất hiện tại Việt Nam trong khoảng 1 - 2 năm trở lại đây, nên các sự cố kỹ thuật vẫn là thách thức lớn đối với đơn vị tổ chức.